Volvo wil dat ex-bestseller weer nieuwe bestseller wordt

Volvo vuurde in 2015 tot en met 2017 een heel arsenaal nieuwe modellen op ons af. De reeds bestaande modellen onder het leiderschap van Ford kregen bijna allemaal een opvolger. We zitten nu bij het punt dat al deze modellen aan vernieuwing toe zijn en dat raakt elk model. Ook het enige model wat niet begon bij een Ford-voorganger, maar helemaal opnieuw bedacht is vanaf het Geely-leiderschap.

Ook al was er al min of meer een structuur bij Volvo, onder Geely werd 'ie echt aalglad. Er komen drie 'series': 40, 60 en 90. Vervolgens komt er een S, een V en een XC voor sedan, stationwagon en SUV. S60, V60, XC60 en S90, V90, XC90: je kent het wel. De 40-serie was echter een beetje een wildcard. In plaats van een nieuwe V40 werd de 'oude' V40 gefacelift en nog even verkocht en een S40 bleef uit. Volvo had echter wel een S40 op de planning staan als de 40.2 Concept, maar dat werd de Polestar 2. De 40.1 Concept, die kwam wel als Volvo. Dat werd de Volvo XC40.

Volvo XC40

Zoals gezegd, er was geen Volvo XC40 voordat dit model verscheen. Het was de bedoeling om het C-segment te bedienen, een rivaal voor de Mercedes GLA en BMW X1. Grappig genoeg voelde de XC40 als een ietwat frisse wind in de anders vrij zakelijke Volvo-stijl. Het ietwat hoekige en bonkige design was wat speelser en de kleurenopties waren ook niet het maatpakken-kleurenpalet dat je verwacht. Contrastkleuren voor het dak waren een optie en ja, dat betekende dat pastelblauw met een wit dak kon. Op een Volvo! Ook de oranje accenten in het interieur waren een verrassing. In een wereld van grijze of donkerblauwe maatpakken was de Volvo XC40 een lichtblauw maatpak met een oranje overhemd eronder: een stijlbreuk, maar wel op een leuke doch gepaste manier.

Compacte bestseller

Misschien wel belangrijker dan dit alles: verder was de Volvo XC40 gewoon wat je kent van de XC60, maar dan een maatje kleiner en goedkoper. Dat betekende vergelijkbare motoren, ook PHEV was mogelijk. Omdat dit naast de V40 en daarna zonder V40 de enige optie was in de '40-serie', was het veruit de meest bereikbare Volvo. Dat merkte het merk in de verkoopcijfers, de XC40 was een hit. Iets wat in de laatste jaren sterk afnam. Volvo probeerde nog mee te spelen door een subtiele facelift uit te voeren met iets andere koplampen en de introductie van de EX40, een volledig elektrische versie. Toen bleek echter dat op elektrisch gebied de EX30 ietsje meer zat waar je wilde dat een elektrische crossover zat.

Nog een facelift voor de XC40

Zoals gezegd krijgt de Volvo XC40 bovendien nu last van het feit dat het model al sinds 2017 meegaat. Volgend jaar dus tien jaar geleden. In tegenstelling tot de S90, XC90 en XC60 lijkt het erop dat Volvo wederom kijkt naar een forse facelift. Om mee te beginnen: een volledig nieuwe EX40 die de lijn van de EX90 en EX60 volgt, is nog niet bevestigd. Wel dat dus ook hier de huidige benzineversie nog even blijft bestaan met forse vernieuwingen.

Aan de door onder meer Carscoops gedeelde spyshots te zien, betreft het een nieuw front maar toch ook een verandering in de achterlichten. Verwacht de ietwat herziene Thor-koplampen en een nieuwe grille, evenals een mild herziene bumper. Het Geely-design is nog steeds sterk, maar vernieuwing kan altijd en Volvo lijkt subtiel werken goed in de vingers te hebben.

Binnenin de vernieuwde Volvo XC40 mag je dan weer een feest der herkenning verwachten als je het oude model kent. Toch wordt je wel verwend met een nieuw scherm à la EX30, het nieuwe infotainment waar elke Volvo gebruik van maakt. Zo wordt ook hier op subtiele wijze de boel net even wat frisser.

Verwacht 2027 als datum voor de nieuwe Volvo XC40, dan wordt ook meer duidelijk over deze faceliftstrategie voor de kleine Volvo.