Deze Chinees ziet er Europeser uit dan alle Europese auto's

De naam Geely kennen we natuurlijk al lang, maar sinds kort kun je ook echt een Geely kopen in Nederland. Het moedermerk van Volvo is nu onder haar eigen naam actief in Europa. In Parijs onthullen ze het volgende model: de Geely Monjaro EM-i.

Dit is een exotische naam, maar de techniek is best wel vertrouwd. De Monjaro staat namelijk op het welbekende CMA-platform, dat ook de basis vormt voor de Volvo XC40, de Polestar 2 en de Lynk & Co 01. Overigens is dit model helemaal niet nieuw: de auto wordt al 5 jaar lang in China verkocht onder de noemer Geely Xingyue L.

Plug-in hybride

De motor is ook geen onbekende. De Monjaro EM-i is namelijk een plug-in hybride met een geblazen 1,5 liter viercilinder. Die kennen we van Volvo. De Monjaro heeft wel meer vermogen: 279 pk voor de voorwielaangedreven versie en 340 pk voor de vierwielaangedreven versie. Uit de foto's kunnen we afleiden dat de AWD-variant sowieso naar Europa komt.

Het is je misschien al opgevallen dat de Geely Monjaro een stuk groter oogt dan de Volvo XC40. Dat is ‘ie ook. De XC40 is 4,42 meter lang, de Monjaro is 4,8 meter. De Geely zit qua formaat dus echt een segment hoger, ook al staan de auto’s op hetzelfde platform.

Traditioneel design









Dan moeten we het nog even hebben over het design: deze Geely oogt eigenlijk opvallend traditioneel en – dare I say it – Europees. Het design is een mix van Audi, Volkswagen en Volvo. Maar dan wel een Audi, Volkswagen en Volvo van 10 jaar geleden. Enerzijds oogt de auto daardoor een gedateerd, aan de andere kant: het is ook prettig om weer eens een design te zien zonder moderne fratsen. En dat moet nota bene uit China komen.

De Geely Monjaro beleeft volgende week zijn Europese debuut op de Autosalon van Parijs. Of de auto ook naar Nederland komt? Nou, we zien bij de RDW dat er al twee exemplaren op kenteken staan. Daardoor hebben we ook al meteen een indicatie van de Nederlandse prijs: ruim € 46.000. Als die prijs klopt is het een uitstekende deal, want de Monjaro is daarmee goedkoper dan de XC40, terwijl deze auto een slag groter is.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover