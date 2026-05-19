Nog een Volvo krijgt dezelfde behandeling als XC90

De eerste Volvo's uit het Geely-tijdperk zijn aan vervanging toe. Tenminste, qua levensduur. Wat betreft het verjaren van het ontwerp zijn de inmiddels tien jaar oude designs nog best wel vers. Je ziet de ontwikkelingen die Volvo wil toepassen terug in auto's als de EX90 en de nieuwe EX60. Toch is Volvo niet van plan om elke uitgaande 'eerste generatie' uit productie te nemen. Er wordt namelijk voor de XC60 hetzelfde plan getrokken als de XC90.

Hoe zat het ook alweer? Ondanks dat de hagelnieuwe Volvo EX90 erg lijkt op de XC90, zijn het twee compleet andere auto's. Nieuw platform en eigenlijk ook een nieuw design, met als grootste USP voor de EX90 natuurlijk dat 'ie volledig elektrisch is. Omdat hybride nog steeds scoort, blijft de XC90 eveneens in productie. Wel met een extra facelift.

Volvo EX60 NIET nieuwe XC60

Nu er een nieuwe Volvo EX60 is, is dat de auto die in het segment van de XC60 elektrisch rijden aanbiedt. Toch wordt ook dit niet een vervanger voor de XC60. Die is nog niet uit productie en dat gaat ook niet gebeuren. Er duiken namelijk her en der spyshots op van een gecamoufleerde XC60 die een facelift lijkt te hebben gekregen. Eentje die dus het proces van de XC90 herhaalt: een tweede facelift om naast de EX60 te kunnen bestaan.

Uiteraard betekent het dat het design van de Volvo XC60 niet de enige verandering is: onderhuids gaat Volvo de hybride-aandrijflijn naar verwachting compleet herzien. Een nadruk op plug-in hybride (misschien wel als enige optie), verbeterde benzinemotor en natuurlijk een verbeterde e-motor en accu. Zodat de Euro 7-norm gehaald wordt en de XC60 nog even mee kan doen. Een einddatum is nog niet bekend.