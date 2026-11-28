Een Volvo XC60 die tot 200 kilometer elektrisch kan rijden? De vernieuwde plug-in hybride krijgt een accupakket van 41,2 kWh. Dat is een flinke stap, al gaat het om de WLTP-opgave en hangt je werkelijke bereik af van de omstandigheden. Wouter Karssen rijdt in Zweden de T8 AWD Long Range en bekijkt wat er verder is veranderd.



Met 461 pk en 759 Nm systeemkoppel heeft deze Zweed weinig moeite met een inhaalactie. De sprint naar 100 km/u duurt volgens de opgave 4,8 seconden. In het dagelijks verkeer valt vooral de soepele samenwerking tussen benzinemotor en elektromotor op. Wie uitsluitend elektrisch wil rijden, kiest de Pure-stand.



Binnen vinden we een groter scherm van 11,4 inch, infotainment met Google en de vertrouwde fijne stoelen. Ook de materialen krijgen Wouters goedkeuring. Een nieuwe camera, radar en extra veiligheidsfuncties maken de update compleet. Het blijft duidelijk een XC60, met verbeteringen die je vooral tijdens het rijden en bedienen merkt.



De T6 Core begint bij 66.995 euro. Voor een T8 Plus noemt Volvo 75.495 euro, slechts 3.000 euro meer dan voor een T6 Plus. Ook bespreekt Wouter de fiscale nadelen voor zakelijke rijders.



De grote vraag blijft: waarom zo’n forse accu combineren met een benzinemotor? Voor Wouter zit het voordeel in elektrisch woon-werkverkeer én lange reizen waarbij je snel kunt tanken. Ook voor wie met een caravan op pad gaat, vindt hij dit concept aantrekkelijk.



Is deze XC60 het beste van twee werelden, of kies jij liever volledig elektrisch? Laat het weten in de reacties.