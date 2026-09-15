Vernieuwde Volvo XC90 krijgt 2,5 keer zoveel EV-range!

Volvo pakt na de hoge 40- nu ook de 60- en 90-reeks aan. Om precies te zien de niet-volledig-elektrische-XC-lijn. De grootste van het stel doet ook gezellig mee, al is zijn opfrisser de kleinste van allemaal.

De XC90 was namelijk optisch al ververst naar de nieuwe ontwerptaal. De nieuwe Thor-hamer, de donkere lichtbehuizing aan de achterkant en de strakkere carroseriedelen: ze zaten er allemaal al op. Hetzelfde geldt voor het interieur waar het nieuwe 11,2-inch middenscherm met Google’s AI-assistent Gemini al beschikbaar was. Je kunt er ook nog altijd kiezen voor een 5- of 7-zits opstelling.













Nieuwe specificaties

Hoewel het aantal veranderingen klein is, is de impact groot. Volvo doopt namelijk zijn PHEV’s om tot ‘long range plug-in hybrides’. De focus ligt nu dus meer op het elektrische rijbereik en dat is te merken in de cijfers. Waar de vorige XC90 volledig elektrisch niet verder dan 62 kilometer kwam, gaat de 2027-versie door tot 164 kilometer. Alleen zijn broers, de XC60 en Lynk & Co 08 , doen dat beter. Die haal 200 kilometer. Gebruik je beide motoren optimaal, dan kun je in de XC90 maar liefst 1.100 kilometer aan een stuk rijden.

De vernieuwde PHEV is de T8 AWD Long Range-uitvoering. Samen met een viercilinder turbomotortje produceert de hybride aandrijflijn 250 pk en 360 Nm koppel. Da’s voldoende om het slagschip in 5,2 seconden naar de 100 km/u te krijgen. Omdat de XC90 een Volvo is, is hij begrensd op 180 km/u. Het vermogen gaat trouwens in alle XC90’s naar alle wielen.

XC90 B5 is ook van de partij

Voor wie wel hybride wil rijden maar niet wil stekkeren, is er ook nog de B5 AWD. Er komt ook nog een B6-uitvoering, maar daar hebben we de cijfertjes nog niet van. Deze mild-hybride uitvoering heeft ook 250 pk en 360 Nm, maar moet het doen met een sprint van 7,7 seconden naar de 100. Hij is op papier wel een stuk dorstiger dan de PHEV. De stekkerhybride verbruikt volgens de (twijfelachtige) huidige WLTP-meting 1,6 liter per 100 kilometer. De mild-hybride heeft 8,3 liter benzine nodig voor dat stuk van 100 kilometer.

Naarmate de tijd vordert zal de XC90 nog meer functies krijgen en verbeterd worden via over-the-air updates. Wat je nu wel al extra kunt aanvinken, is een luchtvering voor beter weggedrag. Nu je alle XC-verbeterde modellen hebt gezien, welke heeft jouw voorkeur?