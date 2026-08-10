Vond je de elektrische AMG GT lelijk? Wacht maar tot je de volgende AMG ziet

Nog even los van de aandrijflijn, valt de nieuwe elektrische AMG GT 4-Door niet bij iedereen in de smaak vanwege het design. Mercedes heeft het voor elkaar gekregen om een lage auto met fraaie proporties toch te verpesten, met name door de rare achterkant. Al is het nog steeds een schoonheid vergeleken met de Ferrari Luce.

Enfin, mocht je de AMG GT 4-Door echt heel lelijk vinden, dan hebben we slecht nieuws voor je: er komt ook een SUV met dezelfde designelementen. Dat kunnen we afleiden uit de nieuwe teaserfoto’s die AMG de wereld in heeft geslingerd.

Lampjes

Door het doek zien we koplampen die één op één overeen lijken te komen met die van de AMG GT 4-Door. Van achteren zien we ook de ronde lampjes met ster. Dit zijn er alleen maar twee en geen zes. Maar zo werd de AMG GT ook geteased, dus reken erop dat de auto straks gewoon zes van zulke lampjes heeft als achterlicht.

Verder is het duidelijk er om een SUV gaat, maar dat wisten we al. Mercedes kondigde vorig jaar al aan dat er een elektrische AMG SUV in de pijplijn zit. Want ja, dit is een SUV die van begin af aan door AMG wordt ontwikkeld. Er komt dus geen non-AMG versie.

1.169 pk

De specificaties kunnen we al wel raden. Reken op een topversie met 1.169 pk, een subtopper met 816 pk en een instapper met 544 pk. We zien geen reden dat de aandrijflijnen heel erg af zullen wijken van de AMG GT 4-Door. De range zal uiteraard wel iets minder zijn. Gelukkig heeft de 4-Door tot 800 kilometer range dus ook als daar een bepaald percentage vanaf gaat hou je nog aardig wat over.

Hoe de auto gaat heten is nog een verrassing, want het gaat om een nieuw model in het Mercedes-gamma. Als Mercedes dezelfde logica hanteert als BMW deed bij de XM, zou de auto GLAMG moeten heten. Maar dat bekt niet echt lekker… Nu is AMG GT 4-Door Coupé ook geen naam die lekker van de tong rolt, maar we verwachten toch dat deze SUV ook een dergelijke benaming krijgt. AMG GT SUV of zoiets. Of misschien wel AMG GT 5-Door, waarom ook niet?

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