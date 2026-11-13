Voor 25 euro heb je een schermloze GPS in je auto

Hoe futuristischer auto's worden en hoe meer schermen erin geplaatst worden, hoe harder de schreeuw naar de oude glorie vol analoge metertjes en fysieke knoppen klinkt. Gelukkig luistert menig automaker, waaronder ook het Amerikaanse Slate. Het biedt een schermloze GPS aan als optie die vreemd genoeg in alles auto's ter wereld past.

Hoe meer technologie men in nieuwe auto's verwerkt, hoe groter de weerstand ertegen wordt. Logisch ook, want automakers hebben de neiging om nogal door te slaan als ze iets nieuws en kostenbesparends ontdekken. Dat is precies waarom de knoppen in auto's verdwenen en het aantal schermen toenam. Gelukkig vinden steeds meet fabrikanten de weg terug, zien we de fysieke knoppen weer verschijnen en wordt er serieus nagedacht over de plaatsing en omvang van de schermen.

Het gaat te ver

Bij het Amerikaanse Slate slaan ze dan weer door in de tegenovergestelde richting. De volledig elektrische Slate staat namelijk in het teken van zo min mogelijk tech. Of eigenlijk, zo min mogelijk tech als je zelf toelaat. Je kunt met verscheidene opties de auto uitrusten tot hij precies genoeg technologische snufjes bevat die jij nodig denkt te hebben. Daarbij heeft het nu ook de ietwat ludieke 'screenless gps' aan de optielijst toegevoegd.

Nu vraag je je wellicht af hoe een schermloze GPS kan werken? Zonder scherm wordt het nogal lastig navigeren, nietwaar? Misschien werkt het enkel met gesproken aanwijzingen? Maar dan blijft het nog steeds de vraag: hoe stel je zoiets in als je nergens een bestemming kan intikken of selecteren? En dan de prijs: voor 30 dollar (ongeveer 25 euro) bouwt Slate hem in. Of eigenlijk is inbouwen nogal een groot woord. De autobouwer legt hem waarschijnlijk in het dashboardkastje.

De originele manier van navigeren

De schermloze GPS is namelijk niet meer en niet minder dan 'de originele manier van navigeren'. Oftewel een papieren wegenkaart. Een naslagwerk die de bijrijder verandert in de real-time navigator die je kunt uitschelden als hij of zij je verkeert uitlegt dat je de vorige afslag toch echt had moeten nemen.

Het doel van de papieren kaarten is overigens niet dat je het echt moet gaan gebruiken, maar dat je eens nadenkt over wat je al hebt en wat je nu echt nodig hebt. Of zoals Slate zegt: "Als het om technologie gaat, vinden wij dat je de apparaten en oplossingen moet gebruiken die je al kent en waar je van houdt. Niet omdat we niet van technologie houden, maar omdat we geloven dat je al alles hebt wat je nodig hebt om je doel te bereiken."

Met andere woorden: dat scherm in je auto heb je niet nodig. Gebruik gewoon je mobiel met de navigatiesoftware die daarop geïnstalleerd staat. Een beetje zoals Porsche probeert te zeggen met de Mission S, maar dan op een iets budgetvriendelijkere manier.