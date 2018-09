Voor $500K kun jij kontenbonken met Marilyn Monroe

Of nou ja, met de geest van Monroe.

Op 5 augustus, 1962, liet menig volwassen man een bikkelharde traan. Marilyn Monroe, een van de meest wellustige, prachtige vrouwen die de geschiedenis ooit had gezien, had het leven gelaten. Enkele maanden voordat de schone Amerikaanse dame dankzij een onfortuinlijke “overdosis” de aarde verliet, gaf zij deze door haar geliefde Ford Thunderbird aan een goede vriend.

De Ford Thunderbird in kwestie is een exemplaar uit 1956 en is jarenlang door Monroe bestuurd. Deze specifieke Thunderbird heeft een 5,1-liter V8 die destijds meer dan 200 pk produceerde. Daaraan verbonden was een simpele, doch effectieve drietraps automaat. Monroe heeft er nog geen 31.000 mijlen mee gereden.

De reden dat we zinspelen op de verschillende complottheorieën die bestaan rondom de dood van Marilyn is vrij simpel: Monroe, geboren als Norma Jeane Mortenson, heeft de Thunderbird in de zes jaar dat hij in haar bezit was o.a. gebruikt als trouwauto. Marilyn trouwde in 1956 met de geniale toneelschrijver Arthur Miller (The Crucible). Miller was in zijn stukken bijzonder kritisch op de Verenigde Staten en het kapitalisme en werd hierdoor – dankzij het destijds bestaande McCarthyisme – aangewezen als communist. Monroe zelf werd door een aantal prominente mensen eveneens gezien als communist. Omdat ze de Kennedy-broers (die ze regelmatig ‘zag’) teveel zou beïnvloeden, moest ze hierom naar verluidt uit de weg geruimd worden. En zo geschiedde…