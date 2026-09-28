Voor de goedkoopste Corvette C7 van Marktplaats moet je een vliegticket boeken

Op papier is dit een vrij keurige Corvette C7 cabrio met 460 pk en het Z51-pakket. Tot zover weinig geks toch? Maar als je even door de foto's gaat gaan er her en der toch wat belletjes rinkelen.

Corvette met Lambo-ambities

Laten we maar bij het begin beginnen. Deze C7 uit 2014 is uitgevoerd als 3LT met het Z51 Performance Package. Dat betekent een 6,2-liter V8 met 460 pk, gekoppeld aan een zestraps automaat. Daarmee doe je 0 naar 100 in ongeveer 4 seconden en heb je een misselijkmakende topsnelheid van zo'n 315 km/u.

Het Z51-pakket geeft je onder andere een dry-sump-smeersysteem, extra koeling, een elektronisch sperdifferentieel en aangepaste overbrengingen mee. Ook Magnetic Ride Control en een sportuitlaat krijg je erbij. Dus: technisch gezien klinkt dat eigenlijk allemaal hartstikke mooi.

Maar als we naar het optische deel kijken, dan is er toch wel iets opvallend. En nee, dan heb ik het niet over de satijn-mat zwarte wrap. Nee, het echte pièce de résistance zijn natuurlijk de deuren. Want ja... Die gaan niet meer normaal open.

Deze Corvette heeft daadwerkelijk Lamborghini-achtige vleugeldeuren. Begrijpelijk. Waarom zou je ook uitstappen als een normale Amerikaan als je ook kunt uitstappen als een Italiaan?













Van Amerika naar Polen

De Corvette heeft maar 67.000 kilometer achter de kiezen en werd in 2025 vanuit de Verenigde Staten naar Polen geïmporteerd. De auto zou wel wat lichte schade hebben gehad, maar dat is (hopelijk) allemaal prachtig hersteld. Verder is er ook flink wat onderhoud uitgevoerd, waaronder nieuwe vloeistoffen, filters en bougies. Ook de aandrijfasrubbers en lagers zijn vervangen.

En dan komen we bij de locatie. De Corvette staat namelijk niet om de hoek, maar ergens in de buurt van Gdańsk in Polen.

De verkoper maakt het potentiële avontuur vervolgens helemaal compleet. Hij woont naar eigen zeggen ongeveer vijftien minuten van het vliegveld en kan je daar persoonlijk ophalen voor een bezichtiging. Kijk, dat is leuk!

Je hoeft dus alleen maar een vliegticket te boeken. Vervolgens word je opgehaald in een Corvette met 460 pk, mag je de auto bekijken en kun je besluiten of je echt 49.900 euro wilt aftikken voor de goedkoopste C7 van Marktplaats.

Dat is toch wel een andere koek dan even op zaterdagmiddag naar de lokale occasionboer rijden.

Nu alleen nog hopen dat je na de proefrit niet met lege handen op Gdańsk Airport eindigt.

Interesse? Linkje vind je hier!

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