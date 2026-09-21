Porsche 718 GT4 RS De Tulp: de duurste Cayman van Nederland #test

Deze Porsche 718 Cayman GT4 RS is al geen gewone Cayman, maar dit exemplaar gaat nog een paar stappen verder. De Tulp kreeg het Weissach-pakket, een Manthey-kit, een flinke behandeling bij Porsche Exclusive én goodies van Porsche Sonderwunsch. Het resultaat is officieel de duurste 718 Cayman die ooit nieuw in Nederland is geleverd.



Toch draait het niet om de oranje details, de aerodiscs of zelfs de prijs. Achter de stoelen ligt de atmosferische 4,0-liter zescilinder uit de 911 GT3-familie. Goed voor 500 pk, 450 Nm en maximaal 9.000 toeren. Pas hoog in de toeren komt hij echt wakker, waarna de PDK de ene versnelling na de andere erin ramt. 0 naar 100 duurt 3,4 seconden en de topsnelheid bedraagt 310 km/u, maar rechte-lijnsnelheid is niet waarom je deze auto koopt.



De Manthey-aanpassingen richten zich vooral op het circuit. Een grotere, viervoudig verstelbare achtervleugel, extra aerodynamische delen en een aangepaste bodem zorgen bij 200 km/u voor 169 kilo downforce. Daarmee is hij op de Nürburgring ongeveer zes seconden sneller dan een gewone GT4 RS.



Op de openbare weg voelt dat bijna overdreven. Het onderstel is hard, het interieur luid en de grip zo hoog dat je al snel snelheden rijdt die nergens meer verantwoord zijn. Tegelijkertijd is de balans van de middenmotor-Cayman fenomenaal: vroeg op het gas, strak de bocht uit en de achterkant blijft keurig staan.



Een normale GT4 RS kostte al 266.000 euro. De Tulp kwam uit op 366.000 euro. Absurd? Zeker. Maar na één rit vergeet je bijna dat Porsche ook nog een 911 bouwt.



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