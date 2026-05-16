Dit koop je allemaal voor de prijs van een elektrische C-klasse

De nieuwe elektrische Mercedes-Benz C-Klasse is zo’n auto waar je niet echt een hekel aan kan hebben. Strak design, luxe interieur, meer schermen dan je eigenlijk zou willen en natuurlijk de oude vertrouwde ster op de neus.

En zeg nou zelf, technisch ziet het er ook gewoon goed uit. Het instapmodel geeft je dik 700 kilometer elektrisch bereik, achter- of vierwielaandrijving en daarnaast krijg je een aangenomen elektrisch vermogen van 489 pk en tik je in vier seconden de 100 km/u aan. Alleen… dan komt dat prijskaartje.

Want de nieuwe elektrische C-Klasse begint rond de 65.000 euro. En zoals altijd bij Mercedes weten we allemaal hoe dat gaat. Tegen de tijd dat je wat leuke opties hebt aangevinkt, een AMG-pakketje toevoegt en een kleurtje kiest dat niet “leasewit” of "vuilniszakgrijs" heet, zit je vrolijk richting de 75 of zelfs 80 mille te kijken. En dat dan voor een C-Klasse.

Goed, je krijgt daar natuurlijk een moderne premium EV voor terug. Comfortabel, snel, efficiënt en waarschijnlijk een uitstekende daily driver. Maar zodra je een paar dagen na hebt gedacht over die prijs, begint je als autoliefhebber toch te denken aan andere opties. Want voor hetzelfde geld koop je op de occasionmarkt namelijk ook prachtig spul. Auto’s die lawaai maken. Auto’s met karakter. Of juist compleet gestoorde elektrische sedans die sneller accelereren dan eigenlijk verantwoord is.

En precies daarom hebben wij weer eens wat interessante alternatieven voor je opgezocht.

BMW i4 M50

Ja, en dan kom je ineens bij dit soort aanbiedingen uit. Want voor ongeveer hetzelfde geld als een nieuwe elektrische C-Klasse staat er ook gewoon een vrijwel nieuwe BMW i4 M50 voor je klaar. Deze Bimmer uit 2025 heeft amper 15.000 kilometer gereden en tikte nieuw bijna de honderdduizend euro aan.

Onder die vrij keurige koets schuilen twee elektromotoren, vierwielaandrijving en maar liefst 544 pk. Resultaat: 0 naar 100 km/u in slechts 3,9 seconden en een topsnelheid van 225 km/u. Je kan zeggen wat je wilt, maar dat is gewoon serieus snel. Naast die cijfers zit deze i4 natuurlijk helemaal vol opties. Denk aan laserlichten, een glazen schuifdak, Harman Kardon-audio, stoelverwarming, M-sportstoelen en een adaptief onderstel. Eigenlijk alles wat je wilt op een snelle daily.

Tuurlijk, met ruim 2.100 kilo is het geen lichtgewicht BMW zoals je vroeger kreeg. Maar als je kijkt naar prestaties, luxe en hoeveel auto je krijgt voor het geld, dan is dit wel een heel interessant alternatief voor een nieuwe C-Klasse EQ waar je nog geen enkele optie hebt aangevinkt.

Porsche Taycan Performance

En dan kun je natuurlijk ook gewoon lekker full Porsche gaan. Want voor het geld van een nieuwe elektrische C-Klasse staat er ook ineens een dikke Taycan op de oprit. Niet de allergekste Turbo S, maar wel gewoon deze “basis” Taycan, en die is al sneller dan de meeste mensen ooit nodig gaan hebben.

Dit exemplaar uit 2023 heeft bijna 80.000 kilometer gelopen, maar ziet er dankzij die typische Porsche-uitstraling nog steeds uit alsof hij rechtstreeks uit een designstudio komt rollen. Onderhuids krijg je een vermogen van 381 pk, een topsnelheid van 230 km/u en een 0-100 sprint in 5,4 seconden. Maar cijfers vertellen hier absoluut niet alles. Want een Taycan rijdt vooral op een manier waarop bijna geen enkele andere EV rijdt. Laag, strak en veel sportiever dan je van zo’n zware elektrische sedan zou verwachten. Uiteraard stuurt de Taycan niet hetzelfde als een 911, maar vergis je niet. Hij stuurt echt een stuk beter dan je zou denken.

Ook qua opties zit het hier echt wel snor. Panoramadakje, Passenger Display, Sport Chrono, adaptieve sportstoelen, stoelverwarming, surround camera en natuurlijk dat heerlijke minimalistische Porsche-interieur dat gewoon heerlijk aanvoelt. Misschien niet de meest rationele keuze in dit lijstje, maar als je houdt van Porsche en lekker sturen. Waarom niet?

Audi RS3 Limousine

Voor het geval je nog twijfelt over je uberhaupt wel voor een EV moet gaan, is er ook nog deze RS3 Limousine. Want voor ongeveer hetzelfde geld als een nieuwe elektrische C-Klasse koop je hier namelijk een sedan met een van de leukste motoren die Audi ooit gebouwd heeft. De inmiddels iconische 2.5-liter vijfcilinder turbo levert 400 pk, gekoppeld aan quattro-vierwielaandrijving en een automaat die de ene na de andere versnelling erin klapt alsof hij haast heeft. Resultaat: 0-100 km/u in 3,8 seconden en een begrensde topsnelheid van 250 km/u.

En het mooie is: deze RS3 is ook nog eens compleet dichtgetimmerd met opties. Keramische remmen, panoramadak, head-up display, Bang & Olufsen-audio, matrix-ledverlichting, keyless entry, elektrisch verstelbare RS-stoelen, ambient lighting en praktisch elk assistentiesysteem dat Audi kon aanvinken zitten erop. Maak me nou niet gek...

Daarnaast ziet zo’n RS3 Sedan er stiekem ook gewoon heerlijk fout uit. Breed, laag, dikke wielen eronder en net agressief genoeg zonder meteen te schreeuwerig te worden. Een beetje de perfecte middenweg tussen zakelijke sedan en hooligan. Tuurlijk, een elektrische Mercedes is efficiënter en waarschijnlijk verstandiger. Maar een vijfcilinder Audi met keramische remmen en een panoramadak blijft wel het soort auto waarvoor je expres een tunnel opzoekt. En één ding is zeker: deze RS3 geeft je een grotere glimlach dan die C-Klasse je gaat geven.

Tesla Model X Plaid

Oke, het is geen sedan maar als je echt graag voor een EV wil gaan en stiekem toch opzoek bent naar meer ruimte, dan kom je snel bij deze Tesla Model X Plaid. Want voor het geld van een nieuwe elektrische C-Klasse koop je blijkbaar ook gewoon een zeszitter die sneller is dan de meeste supercars. Deze Model X Plaid uit 2022 levert namelijk een totaal krankzinnige 1.020 pk. Dankzij drie elektromotoren en vierwielaandrijving knalt deze koelkast op wielen in slechts 2,6 seconden naar de 100 km/u. In een SUV. Met zes zitplaatsen. En Falcon-deuren. En zo'n stom stuur.

En juist dat maakt deze Tesla zo leuk. Het ene moment ben je rustig onderweg naar de IKEA met stoelverwarming aan en kinderen achterin, het volgende moment zet je iedereen die denkt dat die sneller is bij stoplicht gigantisch voor schut. Qua uitrusting ontbreekt er praktisch niets. Yoke-stuur, Full Self Driving, luchtvering, alcantara hemel, premium audio, gekoelde stoelen, panoramische voorruit, trekhaak en achterin zelfs extra schermen voor de passagiers.

Ja, hij mist misschien wat karaktergeluid. Maar als een auto van bijna 2.500 kilo sneller accelereert dan jouw brein kan verwerken, ben je dat detail toch allang vergeten.