Voor deze auto lenen we massaal geld

Welke auto die we niet kunnen betalen willen we tóch rijden? Dat weten wij, kijk maar!

Laten we beginnen met een open deur in te trappen. Nederlanders zijn gek op SUV's. Dat is al jaren zo en dat weten we ook al jaren, kijk alleen maar eens om je hen. Wie rijdt er nou niet in een SUV-achtige anno 2026? Precies, iedereen en z'n moeder zo ongeveer. Probleem van die auto's is dat ze vaak niet heel goedkoop zijn en dat betekent ook dat veel mensen hun favoriete auto helemaal niet kunnen betalen. Maar gelukkig is overal een oplossing voor, dus ook voor dit probleem. En die oplossing noemen we 'financiering'. Geld lenen voor je auto. Wordt massaal gedaan, blijkt uit cijfers van Autofinancier.nl.

Mar welke wordt nou het meest gefinancierd? Hou je vast, dat is namelijk niet wat je waarschijnlijk verwacht.

De populairste auto om te financieren is geen grote dikke AMG of BMW M ofzo, maar ... Tromgeroffel... de Audi Q3. Die staat volgens bovenstaande cijfers met afstand bovenaan de lijst. Daarna volgen bekende namen die je ook op straat overal tegenkomt. We zullen de complete top 10 even neerplempen, is dat ook weer duidelijk.

Audi Q3

Volkswagen Tiguan

Volkswagen T-Roc

Lynk & Co 01

CUPRA Formentor

Mercedes-Benz GLC

BMW X5

Peugeot 2008

Peugeot 5008

Peugeot 3008

Opvallend is de vierde plek voor de Lynk & Co 01 en de vijfde plaats van de CUPRA Formentor. Relatief jonge merken die zich moeiteloos tussen de gevestigde orde nestelen. Peugeot is in totaal het populairst om te financieren, met de 2008, 3008 en 5008 staan er drie modellen in de top 10. De duurste auto die mensen toch willen rijden is de BMW X5. Die gaan vaak ver over de ton, zal een fijn maandbedrag zijn...

Opvallend is ook dat er eigenlijk niet echt een elektrische revolutie zichtbaar is. Natuurlijk zijn sommige modellen inmiddels als EV of plug-in hybride verkrijgbaar, maar de lijst wordt nog altijd gedomineerd door de bekende middenklassers die al jaren populair zijn. En die rijden voornamelijk op fossiele brandstof. In het groenste geval is het dus een hybride, maar ouderwetse peut blijf onverminderd populair.

Dus als jij een van bovenstaande auto's ziet rijden is de kans groot dat de bestuurder hem helemaal niet kon betalen. Maar goed, hij rijdt er wel lekker bij, zullen we maar zeggen.