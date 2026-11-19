De diesel was jarenlang het trouwe werkpaard van zo'n beetje iedereen die regelmatig lange afstanden reed. Elektrisch? Daar moest niet aan worden gedacht. Je rijdt immers veel. Dat beeld is de laatste jaren toch een beetje veranderd. Want nu de oude diesel bijna met alle vier de wielen in het grote automuseum staat, komt er toch een stekkerauto om de hoek kijken die de dieselrijder eerst nog uitlachte.

Dieselen is uit

De echte ouderwetse dieselrijder was eigenlijk vrij simpel. Heel veel snelweg rijden en van elk tankstation wel weten hoe de wc eruitziet. Een lange tijd was dit ook gewoon logisch want diesel was aan de pomp gewoon goedkoper, vooral door de lagere accijns. Reed jij makkelijk 20 tot 30.000 kilometer per jaar, dan verdiende je die hogere wegenbelasting zo terug. In 2011 was zelfs ruim de helft van alle nieuwe auto's in Europa een diesel.

Een EV? Dat moest je helemaal niet willen. Stel je voor dat je op dinsdag helemaal naar Groningen moet en vervolgens donderdag in Maastricht moet zijn. Ook met een plug-in hybride hoefde je niet aan te komen. Dat batterijtje was al na enkele tientallen kilometers leeg en vervolgens sleept het kleine motortje de hele tijd een zwaar accupakket mee. Zuinig, mwaa.

Plug-in hybrides komen terug

Maar dat was toen. Ondertussen is het grootste argument voor diesel, de lagere prijs per liter, in zwarte wolken opgegaan. Begin september waren diesel en benzine allebei nog 2,42 euro per liter, en ondertussen is diesel in veel gevallen zelfs duurder. Die hogere wegenbelasting betaal je ook nog.

Maar laten we even kijken naar ons kantelpunt-rekenvoorbeeld met de BMW 5 Serie in Noord-Holland. Een 520d kost je bij 35.000 kilometer per jaar zo'n 7.000 euro aan brandstof en wegenbelasting. Rijdt de plug-in hybride 530e zo'n beetje de helft elektrisch en reken je de benzinekilometers met het verbruik van de 520i, dan ben je zo'n 1.700 euro per jaar goedkoper uit. Rijd je maar een kwart elektrisch, dan scheelt het alsnog zo'n 900 euro. En de 520d is in aanschaf trouwens ook nog ruim 8.000 euro duurder.

Ook dat lege batterijtje valt wel mee. De nieuwste plug-ins rijden tot zo'n 200 kilometer lekker op stroom. Doordeweeks rijd je dus voor het grootste deel elektrisch, en voor Maastricht pleur je gewoon de tank vol. Best logisch dat Europa in de eerste tien maanden van 2025 al meer plug-in hybrides kocht dan diesels: 9,4 tegenover 8 procent.

En zelfs onder de doorgewinterde EV-rijders groeit de interesse een beetje. Volgens de EV Index 2026 van Here Technologies en SBD Automotive denkt zo'n 28 procent van de elektrische rijders aan een (plug-in) hybride als volgende auto, tegen 23 procent een jaar eerder. De meerderheid blijft gewoon trouw aan de auto zonder uitlaat.

Voor wie dan wel?

In elk geval niet voor de leaserijder. Vanaf 1 januari 2027 betaalt je werkgever elk jaar 12 procent van de cataloguswaarde voor een nieuwe auto van de zaak die niet volledig emissievrij is en ook privé wordt gebruikt. Plug-in hybrides vallen daar helaas ook onder, en jij betaalt daarnaast 22 procent bijtelling.

De plug-in hybride is dus vooral interessant voor de particuliere kilometervreter die zelf afrekent en thuis of op het werk kan laden. Want dat is de enige voorwaarde: je moet hem wel opladen. Als je dat nooit doet, rijdt een zware benzineauto nog steeds met een accu als bagage. Dan kun je net zo goed je oude TDI houden.