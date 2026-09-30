Deze Countach op Marktplaats geeft je wel het bekijks, maar niet de rekening

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Iedereen die ooit een Lamborghini Countach als poster boven zijn bed had hangen,inclusief ondergetekende, weet dat zo'n ding tegenwoordig ongeveer even betaalbaar is als een vakantiehuis op Ibiza. Maar gelukkig zijn er mensen die vinden dat een gebrek aan enkele tonnen geen reden hoeft te zijn om je droom op te geven. Op Marktplaats staat namelijk een Countach-replica die voor een aangenaam bedrag de garage uit mag.

Een Countach met Pontiac-hart

Het is natuurlijk geen echte Lamborghini. Deze Tributo is gebouwd op basis van een Pontiac Fiero GT uit 1986, met een handgeschakelde 2,8-liter zescilinder. Meer info over de motor staat niet in de advertentie, maar deze motoren leveren rond de 135 a 142 pk. Geen raketmotor dus.

De auto kwam begin 1994 vanuit Los Angeles naar Nederland, nadat hij voor een bekende film als prop was gebruikt. Welke film? Geen idee.

Inmiddels heeft de Countach-lookalike een flinke technische opfrisbeurt gehad. Zo zijn onder andere de koppeling en remmen aangepakt, is er een schroefset gemonteerd en kreeg de auto een aluminium radiator. Ook is er een RVS-uitlaat met vier eindstukken voor de nodige drama.

En natuurlijk ontbreken de typische schaardeuren en werkende klapkoplampen niet. Want zonder klapkoplampen is het gewoon een hele vreemde Fiero.







Je koopt vooral aandacht

De eigenaar waarschuwt alvast: je kunt met deze auto niet even undercover naar de supermarkt. Mensen willen foto's maken, filmpjes schieten en een praatje maken. Dat klinkt vermoeiend, maar bij een Countach hoort het er natuurlijk wel een beetje bij.

Het wordt helemaal feest bij het achteruitrijden. Net als bij een echte Countach moet je namelijk op de dorpel gaan zitten, deur open en achterom kijken. Praktisch? Natuurlijk niet. Maar who cares?









Wel een paar voorwaarden

De verkoper wilt er graag 25.000 euro voor. Voor dat geld krijg je een APK-gekeurde, rijdende Countach-replica met een bijzonder verhaal. De auto is bovendien wegenbelastingvrij en volgens de verkoper ook nog verrassend snel door het lage gewicht.

Er zijn wel voorwaarden. Geen inruilers, handelaren, lowballers of mensen die denken dat ze voor 25 mille een echte Countach komen ophalen. Ook extreem lange of korte bestuurders hebben pech.

Maar ben je een liefhebber die vooral heel veel plezier wil hebben? Dan staat hier voor 25.000 euro een auto die enorm veel duimpjes oplevert.

Interesse? Linkje naar de advertentie vind je hier!

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