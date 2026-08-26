Dit is een heel dure tweedehands sedan

Maar dan krijg je wel wat...

Maar dan krijg je wel wat...

Maar dan krijg je wel wat...

Voor een tweedehands sedan van vier jaar oud kun je best een flink bedrag neertellen. Zeker als er een dikke motor in ligt, er weinig kilometers mee zijn gereden en het ding ooit een enorme nieuwprijs had.

Maar 258.900 euro? Voor een sedan uit 2022 met 8.490 kilometer op de teller? Dan verwachten we toch minimaal dat er ergens een steigerend paard, een Spirit of Ecstasy of desnoods een twaalfcilinder aan te pas komt.

Niets van dat alles. Dit is namelijk een Alfa Romeo Giulia die we op Marktplaats vonden.

Wacht nog even met lachen, want het is wel een heel bijzondere. Zelfs een Giulia Quadrifoglio met zijn 510 pk sterke 2,9-liter V6 biturbo is hierbij eigenlijk nog de brave uitvoering. Dit is namelijk een Giulia GTAm. Inderdaad, niet je gewone huis- tuin- en keuken Giulia...

De drie letters GTA staan voor Gran Turismo Alleggerita en werden beroemd met de Giulia Sprint GTA uit 1965. Alleggerita betekent verlicht en in 2020 besloot Alfa Romeo dat kunstje opnieuw uit te halen met de moderne Giulia.

Als basis diende de Quadrifoglio. De 2,9-liter V6 biturbo werd opgevoerd van 510 naar 540 pk, er kwam een titanium Akrapovič-uitlaat onder en samen met Sauber Engineering werd flink aan de aerodynamica gesleuteld. Ook werd de spoorbreedte voor met 25 en achter met 50 millimeter vergroot.

Vervolgens kon je kiezen uit de GTA en de nog extremere GTAm. Bij die laatste vloog de achterbank eruit en daarvoor kwamen een rolbeugel en ruimte voor twee helmen terug. Je kreeg kuipstoelen met zespuntsgordels, een enorme verstelbare achtervleugel en een flinke splitter. Carbon werd overal toegepast waar Alfa het kwijt kon en zelfs delen van de beglazing zijn van Lexan. Extra sterk en licht plexiglas is dat...

Van 0 naar 100 km/u gaat in 3,6 seconden en de topsnelheid bedraagt 300 km/u. Alfa Romeo bouwde slechts 500 exemplaren van de GTA en GTAm samen. En eentje daarvan staat nu dus op Marktplaats.

Het rode exemplaar komt uit juni 2022, heeft slechts 8.490 kilometer gereden en is afkomstig van de eerste eigenaar. Hij is dealeronderhouden en verkeert volgens de verkoper in concoursstaat. De lak is beschermd met PPF en heeft daarnaast een keramische behandeling gehad. Zelfs de gepersonaliseerde Goodwool-beschermhoes met nummer 469 is aanwezig. Voor aflevering krijgt de GTAm bovendien een grote beurt bij Alfa Romeo en een nieuwe APK. Die wil je hebben, toch?

Dan blijft er alleen nog één klein detail over. Die 258.900 euro.

Schrikbarend veel voor een tweedehands Alfa Romeo Giulia. Maar dan heb je wel een bijzondere.

Dat wel.