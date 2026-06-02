Voor dit geld kan je al een Polestar 2 van Marktplaats aanschaffen

Afgelopen week is de Polestar 5 officieel onthuld. Met een vanafprijs van 120.000 euro is het een waar vlaggenschip. Polestar begon de elektrische reis met de 2, maar voor hoeveel kan je die nu aanschaffen op Marktplaats ? Wij zochten het voor je uit!

Sinds de lancering van de Polestar 2 in 2019 heeft de Zweed het EV landschap niet onverdienstelijk betreden. We kenden Polestar toen nog als Zweeds Volvo-zusje met de Polestar Engineered-modellen en de dikke hybride Polestar 1. Die eerste volledig elektrische Polestar viel dan ook meteen in de smaak in ons landje. In totaal rijden er nu 12.468 stuks rond in Nederland.

Een van de eerste

De Polestar 2 die nu te koop staat op Marktplaats is er een uit 2021. Daarmee is het een van de eerste exemplaren die van de band is gerold in China. Sinds deze EV voet heeft gezet in ons kikkerlandje is er 161.397 kilometer mee gereden. Met een WLTP actieradius van 444 kilometer heeft de eigenaar toch teminste 360 keer aan de laadpaal gestaan. De kilometerstand valt nog mee voor de goedkoopste Marktplaats -occasion. Hij duikt namelijk met de verkoopprijs van 19.950 euro net onder de magische grens van 20 mille.

De goedkoopste Polestar 2 is helaas wel in een beschaafde spec uitgevoerd, in het zwart met 18 inch half zilverkleurige velgen. Helaas zie je ze niet vaak in een van de speciale kleurtjes van Polestar van vroeger.







Na deze vijf jaar en de nodige kilometers kan de batterijconditie van een EV minder worden, wat wordt uitgedrukt in State of Health. In dit geval verklaart de verkoper dat de SoH nog 92,7% is. De batterij zal dus niet meer de volledige capaciteit hebben maar het valt nog mee. Wanneer de SoH in de buurt van de 80% komt, gaat de accu richting het einde van zijn levensduur. In dit geval kan je er dus nog wel wat kilometers op zetten.

Zouden deze prijzen het elektrisch rijden toegankelijk en aantrekkelijker maken? Laat het ons weten in de comments.