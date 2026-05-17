Dit is de goedkoopste Audi R8 van Marktplaats

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat Audi toch weer aan het overwegen is om de R8 terug te laten komen. Aldus de grote baas bij Audi Sport Rolf Michl. Alleen de financiële afdeling zou in de weg liggen van dit plan. Wij hopen in ieder geval op een positieve uitkomst van de plannen.

Door deze plannen, kregen wij wel weer de behoefte om bij onze vrienden van Marktplaats te gaan kijken wat de goedkoopste R8 is die je kan krijgen.

Er is meer keuze dan we dachten. Op het moment van schrijven staan er 53 exemplaren te koop. De goedkoopste is er dan wel een uit 2008, maar staat toch voor een mooi prijsje te koop. Hoewel ze in 2008 ruim 150.000 euro kostten, kan je ze nu al vanaf een derde van die prijs hebben. Maar wat krijg je dan voor die 50.000 euro?

Net volwassen

Dit specifieke exemplaar is nog uit de beginfase, waarbij ze alleen de 4.2 liter V8 in het assortiment hadden. De V8 kenden we al van de RS4(B7) waar de motor ook al in lag. Hij was goed voor 420 paarden die in de middenmoter achter je aan het werk zijn. Deze pk’s brengen je in 4,6 seconden naar 100 km/u en hij topt op 301 km/u. Zeker niet mis dus.

We zouden verwachten dat de goedkoopste R8 op Marktplaats er eentje is die afgetrapt is, maar daar lijkt het hier niet op. De Audi heeft 110.562 km gelopen. Daar kunnen nog wel wat kilometers bij. Daarnaast is hij uitgevoerd in Phantom black, waar we stiekem liever een lekker kleurtje hadden gewild.

Budget Gallardo

Na de introductie in 2007 werd de R8 werd gezien als het kleine broertje van de Lamborghini Gallardo. Dit klopt wel degelijk, ze hebben namelijk 15 procent aan onderdelen gemeen. Zoals de zes versnellingen tellende R-tronic-automaat. Er was ook een handbak beschikbaar maar helaas heeft dit specifieke model dat niet.

Dan rest natuurlijk nog de vraag: als dit de goedkoopste is, wat is dan de duurste van Marktplaats? Dat is een recentere variant, namelijk de R8 met achterwielaandrijving in tegenstelling tot de Quattro van de goedkoopste. En dan ook nog het uitzwaaimodel de R8 GT waarvan er maar 333 zijn gemaakt. Dikke V10 erin met 620 pk. Die staat te koop voor 333.950 euro.

Zou jij het overwegen hem te kopen? Laat het ons hieronder in de comments weten!