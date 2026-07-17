Voor vijf tientjes koop je nu je eigen wegenwachtbus

Het is feest dit jaar bij de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond. In het jaar 1946 werd namelijk de Wegenwacht in het leven geroepen. Van de motor met zijspan via de besteleend; naar de huidige moderne Volkswagen ID.Buzz. Volledig elektrische pechhulp. Er is in die 80 jaar veel gebeurd.

Dat viert de ANWB natuurlijk uitgebreid met geschiedenisverhaaltjes, human interest stories met het oudste lid / leukste wegenwachter / liefde op de werkvloer. Maar er is ook gedacht aan ludieke merchandise rondom de fameuze Wegenwacht. En dan hebben we het niet alleen over een kekke kleurplaat.

Bouw je eigen Wegenwachtbus

Want je kunt nu gewoon thuis je eigen Wegenwachtbus bouwen. Kost je wel vijf tientjes, maar zelfs je kind van vijf kan het. Ben je lid van de ANWB krijg je trouwens nog vijf euro korting. Bestellen kan gewoon online en dan krijg je dit bouwpakket bestaande uit 182 originele LEGO onderdelen thuisgestuurd en bouw je zo je eigen Volkswagen ID.Buzz Wegenwachtbus.

Volgens de site goed voor uren bouwplezier. Wij denken dat ie zo in elkaar zit, maar toch een leuk hebbedingetje. Bijkomend voordeel is dat je dan de Wegenwacht niet meer hoeft te bellen, hij is namelijk altijd gewoon bij jou thuis.

Foto's via ANWB.nl