Voor welke bekende sporter is deze Pagani?

Sommige mensen hebben het allemaal. Ze zien er goed uit, zijn enorm vriendelijk, iedereen houdt van ze, ze zijn succesvol en stinkend rijk. Maar genoeg over mij, we hebben het nu eens over een legendarische Formule 1-coureur.

Jij wil nu natuurlijk weten om wie het gaat hè? Gaan we je nu vertellen, we hebben het namelijk over de sympathieke Spaanse coureur Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 die -met een kleine pauze in 2018 en 19- al 25 jaar in de Formule 1 zit. En niet op de minste plekken. Alhoewel, de auto van dit jaar is niet zo'n wondertje der techniek. Maar dat terzijde. Al die jaren voor rijke- en topteams rijden heeft hem geen windeieren gelegd. Verre van.

Ferry (wij mogen Ferry zeggen) wordt geschat op een vermogen dat rond de 400 miljoen euro ligt. En dat zit dus niet in aandelen, maar hij heeft dat geld gewoon tot z'n beschikking.

En daar kun je leuke dingen van kopen. Auto's bijvoorbeeld. Zo had hij eerder een Ferrari LaFerrari, maar ook een Aston Martin Valkyrie, een Mercedes CLK GTR, een Ferrari Enzo, een McLaren P1 en een Porsche 918 Spyder. En serieus, dit is slechts het topje van de ijsberg, zo vreselijk veel -schitterende- auto's heeft Fernando.

Maar hoe goed je ook zoekt in alle lijstjes, Pagani stond daar nooit tussen. Zo ongeveer het enige supercarmerk waar hij niks van bezat. Bezat inderdaad, want hij heeft er eindelijk eentje. Een Zonda Roadster. Op de Insta van Monaco Car Spotter staat hoe hij hem in ontvangst nam.

Over de auto is op dit moment voor ons nog niet zoveel bekend. Ja, het is dus een Zonda en hij is in het 'Verde Diamante', oftewel Diamant groen. Nooit geweten dat er groene diamanten zijn trouwens, weer wat geleerd. Of hij nieuw is of tweedehands, of er een radio-casettespeler inzit en of hij ook op LPG kan, weten we nog niet. Maar dat komt wel.

Maar goed, resumerend kunnen wij stellen dat señor Alonso er een leuk speeltje bij heeft.

En het mooiste? Iedereen gunt hem dat!