Voor wie de ID. Polo te laag vindt: dit kost de Volkswagen ID. Cross

Het grote nieuws van vandaag was de onthulling van de ID. Polo. Maar Volkswagen heeft nog meer in petto voor het B-segment. Er komt ook een hoge versie, genaamd de ID. Cross. We kunnen nu alvast de prijs verklappen.

Vorige maand communiceerde Volkswagen internationaal een prijs van circa 28 mille voor de ID. Cross. Dat was een aardige indicatie. Inmiddels staat de prijs al op de Nederlandse website en wat blijkt? Die komt uit op € 27.990. Ten opzichte van de ID. Polo is dat een meerprijs van € 3.000.

Specificaties

Voor alle duidelijkheid: de ID. Cross is nog niet onthuld. Op de foto’s zie je de concept car en een gecamoufleerd prototype. Wel zijn de specificaties al bekend. Logischerwijs krijgt de ID. Cross dezelfde accu’s als de ID. Polo: een 32 kWh LFP-accu en een 52 kWh NMC-accu.























De ID. Cross komt alleen iets minder ver, want dat is het nadeel als je een hogere auto hebt. Toch is het verschil niet enorm groot: met de kleine accu heb je 316 kilometer range in plaats van 329. Met de grote accu kom je 436 kilometer ver, waar de ID. Polo 454 kilometer range heeft. De ID. Cross heeft geen extra vermogen ten opzichte van de Polo: je kunt kiezen uit 116, 135 en 211 pk.

Mét frunk

Achterin de ID. Cross kun je 475 liter bagage kwijt. Dat is behoorlijk veel voor een B-segment crossover. De ID. Cross heeft ook nog een frunk van 22 liter. Iets wat de ID. Polo NIET heeft. Dat is alvast een pluspunt voor de ID. Cross.





















Wanneer de ID. Cross precies onthuld wordt, weten we nog niet, maar de leveringen starten in december. Let op: de instapversie van € 27.990 volgt later. Die is pas leverbaar vanaf februari 2027.