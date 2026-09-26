Pech op de snelweg? Deze fouten kunnen je een flinke boete opleveren

Pech op de snelweg is van zichzelf natuurlijk al hartstikke zuur. Je auto doet niets meer, het verkeer raast langs je heen en je wilt eigenlijk maar één ding: zo snel mogelijk weg daar. Toch kun je je ellende nog een stuk duurder maken. Want ook als je daadwerkelijk pech hebt, zijn er dingen die je beter niet of wel kan doen.

Pech op de snelweg

Laten we maar even bij het begin beginnen: de vluchtstrook. Om hier met je auto te staan moet het een noodgeval zijn. Dus, je auto rijdt niet meer. Stuk, kaduuk, gebroken, klaar. Alleen dan mag jij op een vluchtstrook staan. Ga je daar staan omdat je moet pissen, je navigatie het niet meer doet of je kind is vervelend. Dan krijg je een boete van 320 euro en daar komt ook nog eens 9 euro administratiekosten bij.

Datzelfde geldt voor de berm. Buiten noodzaak gebruikmaken van de berm kost je 190 euro. Je auto noodgedwongen naar de kant sturen vanwege pech is dus echt iets anders dan gewoon de berm als parkeerplaats gebruiken.

Heb jij nou daadwerkelijk pech op de snelweg, zorg dan dat je auto netjes op de vluchtstrook of in de berm komt te staan. Laat jij je auto midden op de weg staan terwijl je hem ook naar de vluchtstrook kan duwen? Dan krijg je een prent van 450 euro. Duw jij je auto wel naar de berm of vluchtstrook maar laat je hem alsnog voor de helft op de weg staan, dan veroorzaak je nog steeds een gevaarlijke situatie. De prijs? 190 euro.

Zonde van je geld dus.

Aangeven dat er gevaar is

Staat je auto stil en vormt hij een obstakel dat niet op tijd zichtbaar is voor ander verkeer, dan is het natuurlijk logisch dat je het naderende verkeer waarschuwt. Dat kan je doen met de alarmlichten of met een gevarendriehoek, mits je die nog hebt.

Gebruik je de alarmlichten, dan hoef je dus niet óók nog een driehoek neer te zetten. Doe je geen van beide terwijl dat wel nodig is, dan kost je dat wederom 190 euro.

Een veiligheidsvest is ondertussen niet meer nodig. Maarrrr, je valt altijd meer op met een veiligheidsvestje aan. Moet jij de auto verlaten is het dus altijd wijs om er wel één aan te trekken.

En over verlaten gesproken: in je auto blijven zitten levert op zichzelf geen boete op. Het is alleen niet de plek waar je volgens Rijkswaterstaat bij pech wilt blijven chillen. Als het veilig kan, stap je uit en ga je achter de vangrail staan.

Even slepen met je vriend? Dat mag, maar let op

Is je auto echt overleden, dan mag je hem niet zomaar op eigen houtje naar de eerste de beste afrit duwen. Maar slepen met een andere auto mag wel, ook op de snelweg, zolang je je aan de regels houdt.

De afstand tussen beide auto's mag maximaal vijf meter zijn. Houd je meer afstand, dan kan dat je 130 euro kosten. Op de snelweg mag tijdens het slepen bovendien maximaal 90 km/u worden gereden.

En dan hebben we nog de klassieker: een lege tank. Zelf over de snelweg naar het tankstation lopen is geen goed idee. Wie als voetganger de autosnelweg gebruikt, kan daarvoor 200 euro boete krijgen.

Dus ja: pech zelf kost je niets, behalve de reparatie dan. Maar je kunt de rekening daarna wel vrolijk verder laten oplopen. Alarmlichten aan, jezelf, als het veilig kan, achter de vangrail zetten en hulp regelen. Dan blijft de schade hopelijk beperkt tot de auto en een gedeukt ego.

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