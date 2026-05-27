Voormalig Ferrari-baas denkt dat de Luce de dood van het merk kan zijn

We hadden erop gehoopt, maar we kunnen helaas niet zeggen dat Ferrari met de nieuwe, volledig elektrische Luce een homerun heeft geslagen. Sterker nog, als we de eenduidige reacties op het internet mogen geloven (inclusief die van onszelf) dan is deze auto het overlijdensbericht van het ooit zo iconische Italiaanse merk.

Ferrari onwaardig

Tenminste, zo doet voormalig Ferrari-topman Luca di Montezemolo het overkomen. Na de presentatie van de Luce werd de beste man naar zijn mening gevraagd. Met tranen in zijn ogen liet hij op een prachtig typisch Italiaanse manier weten dat hij het ding op z'n zachtst gezegd niet aantrekkelijk vindt.

"Als ik zou moeten zeggen wat ik echt denkt, dan zou ik Ferrari pijn doen", aldus Montezemolo. "We lopen het risico een mythe te vernietigen, en dat spijt me ten zeerste. Ik hoop dat ze in ieder geval het steigerende paard van die auto verwijderen."

Zelfs de Chinezen lusten er geen brood van

Als laatste steek in de rug verklaart de oud-topman: "Dit is zeker een auto die de Chinezen in ieder geval niet van ons zullen kopiëren'. Waarop wij eigenlijk ook wel kunnen stellen dat ontwerpers Jony Ive en Mark Newson juist bij de Chinezen hebben afgekeken voor het vormloze ontwerp van de Luce.

Naast Enzo Ferrari zelf, was Montezemolo de langst zittende topman van Ferrari. Hij leidde het bedrijf van 1991 tot en met 2014. Gedurende die tijd draaide hij alle zeilen bij en veranderde hij Ferrari van een verliesmakende automaker tot het succesverhaal wat het nu is: een van de meest winstgevende automakers ooit. Ook bleef hij volhouden dat er onder zijn bewind geen elektrische auto uit Maranello zou komen.

Het internet spreekt

Het heeft er vooralsnog alle schijn van dat de rest van de wereld het eens is met Montezemolo. Niet alleen is er op heel het internet amper een goed woordje over de Luce te vinden, het aandeel Ferrari leverde ook aanzienlijk in na de strategisch geplande onthulling van de Luce. Al moet daarbij gezegd worden dat het op het grotere plaatje wel meevalt, want het aandeel steeg in aanloop naar de onthulling en hangt nu weer op ruwweg hetzelfde punt als vorige week. Misschien een gevalletje "buy the rumour, sell the news"?

