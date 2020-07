Vorsteiner maakt de BMW M5 subtiel dikker

Voorsplitter, velgen, spoiler: subtiel kan het verschil maken. Dat en meer bewijst de tuningsset van Vorsteiner voor de BMW M5.

We moeten het misschien maar omarmen: zowel Audi, BMW als Mercedes leveren nog een kneiterdikke V8 in hun dikke sedans. Dat kan sneller dan je denkt weer over zijn. Voor nu zijn alle modellen in dit gamma klaar voor de volgende paar jaren. Mercedes heeft de vrij verse AMG GT63 en de recent gefacelifte AMG E63, Audi heeft de RS7 compleet vernieuwd en ook vers van de pers is een update voor de BMW M5.

Uitstraling

Die laatste is vandaag het onderwerp. Met zijn 4.4 liter grote V8 (S63B44T4) met 625 pk (in de Competition) heeft hij meer pk en volume dan de RS7 en E63. Wat leuk is aan deze categorie auto’s is het understatement. Toch, in het geval van de RS7 en in mindere mate de E63 verraden zij vrij snel dat het snelle auto’s zijn: joekels van uitlaten, gigantische gaten aan de voorkant voor luchttoevoer, grote brede wielkasten: noem het maar op. De M5 is ook wel te onderscheiden van een standaard 5 Serie, met name door anders getekende bumpers. Maar op detailniveau, je moet toch af en toe je best doen om een echte M te spotten.

Subtiel

Het is dus nogal contraproductief om enorme velgen en bumpers aan te bieden voor de auto. Als je meer wil opvallen oké, maar het verbreekt het understatement van de auto. Vorsteiner heeft dat prima begrepen: zij brengen een set uit voor de BMW M5.











Vorsteiner ziet vooral mogelijkheden om de auto iets meer koolstofvezel te geven. De voorbumper krijgt bijvoorbeeld een kleine splitter. Iets minder makkelijk voor het nemen van drempels, wel iets beter voor de downforce. Als je meer dan 160.000 euro voor een M5 uitgeeft mag je zelf kiezen wat je belangrijker vindt. Ook aan de achterkant wordt de luchtstroom beter door een vrij forse koolstofvezel lipspoiler. En om het koolstofvezel-feestje af te maken wordt ook de diffusor voorzien van het materiaal. Een setje Vorsteiner-velgen maakt de auto af, al zijn die niet uniek voor de M5. Je mag ze eventueel ook achterwege laten.

Mocht dit nou perfect lijken voor de BMW M5, kijk dan vooral even wat Vorsteiner voor je kan betekenen op hun website. Op papier werkt het goed, zulke subtiele tuning voor een subtiel snelheidsmonster.