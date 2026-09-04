Zo gaan we de Ferrari Luce nog veel vaker zien

Bij elke luxueuze auto is het niet de vraag of hij ooit aangepakt gaat worden door een tuner, maar wie er als eerste mee komt. In het geval van de Ferrari Luce krijgen we alvast een voorproefje. De eerste elektrische Ferrari wordt digitaal in beeld gebracht zoals we hem waarschijnlijk vaker gaan zien door Vossen.

We zien de bui al hangen wat betreft de Mansory-versies van de Ferrari Luce. We verwachten dat er al druk aan gewerkt wordt, maar dan moeten de Duitsers wel eerst eentje bemachtigen. Voordat dat kan gebeuren, heeft Vossen een Luce digitaal voorzien van hun velgen. Er is echter meer veranderd.

We zien namelijk dat de Ferrari Luce in kwestie een soort ivoorwitte matte lak heeft. Gezien het feit dat Vossen hem presenteert, vallen de velgen ook op. Dat zijn nieuwe velgen van het type G2-13T. We verwachten dat deze zo'n 24 inch groot moeten zijn om dit realistisch weer te geven. Vroeger was dat genoeg om van een oude Buick een donk te maken, nu is het één maatje groter dan de standaardmaat.

Aan de achterkant vallen twee dingen op met deze Ferrari Luce met Vossen-velgen. Ten eerste, mocht je er eentje samenstellen: de C-stijl die als een soort rolbeugel over de hele breedte van het dak gaat, laat die lekker zwart. Oh ja, en er is een spoiler toegevoegd. Op een Ferrari SF90 is dat logisch, op een Luce ietsje minder.

We hebben het idee dat de Ferrari Luce niet echt opknapt van deze aanpassingen door Vossen. Laten we wel wezen: een onrealistische weergave is het bepaald niet. Wellicht dat de straten van Los Angeles, Dubai of Monaco er ooit echt zo uit zien. The horror...

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