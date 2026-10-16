Wereldwijde EV-verkoop brokkelt af

We moesten even checken of benzine inderdaad nog belachelijk duur is, want iets aan de kop van dit artikel voelt niet helemaal eerlijk. We zijn toch allemaal naarstig op zoek naar een elektrische auto om het lijden aan de pomp te stoppen? Hoe kan het dan dat de EV-verkoop terugloopt?

Uit cijfers van Benchmark Mineral Intelligence dat de wereldwijde autoverkopen in het snotje houdt, werden er in september twee procent minder volledig elektrische auto's verkocht dan in augustus het geval was. Het is voor het eerst dat het EV-aandeel een dipje laat zien over de afgelopen zes maanden. Niet dat we het dan hebben over kleine aantallen, want in totaal gingen er toch nog 2,15 miljoen zoemmobielen naar nieuwe eigenaren.

Amerika stort in

Opmerkelijk genoeg is zowel de stijging als de daling van de vraag naar elektrische vierwielers makkelijk te herleiden naar de hogere olieprijzen en de domme acties van een oranje man in de Verenigde Staten. De dip in EV-verkopen komt namelijk met name doordat de subsidies op aanschaf van dit soort milieuvriendelijkere voertuigen volledig is stopgezet. Daardoor kelderde de verkoop met bijna de helft, de grootste daling tot dusver.

Ook China doet wederom een duit in het zakje. We weten inmiddels dat de Chinese automakers het land ontvluchten omdat er geen auto meer op eigen grond de slijten valt. En dat is te zien, want er gingen 'slecht's 1,1 miljoen EV's over de toonbank afgelopen maand. Dat is 18 procent minder dan in augustus.

Europa blijft doorstomen

En hoe zit het dan in Europa? Zijn we nog steeds karretrekkers? Jazeker, maar de kar blijkt nog steeds te zwaar om de wereldwijde markt te sturen. Toch beleefde EV-verkopers op ons continent de beste maand ooit. De verkoop steeg met ruim 10 procent naar 600.000 stuks. Ter verduidelijking, die 10 procent is vanaf de afgelopen piek in juni. Kortom, we hebben een nieuw record.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover