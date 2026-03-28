Vraag naar tweedehands EV's gaat door het dak door hoge brandstofprijzen

Met de huidige benzineprijzen begint het idee van een elektrische auto steeds aanlokkelijker te worden. Sterker nog: er zijn een hoop mensen die al een tweedehands EV hebben aangeschaft, sinds de pleuris is uitgebroken in Iran.

Elektrische occasions

In andere Europese landen valt de benzineprijs nog reuze mee in vergelijking met Nederland. Op 16 maart kwam de gemiddelde prijs per liter uit op €1,84. Daar kunnen wij alleen maar van dromen. Toch zijn Europeanen massaal aan het kijken naar een EV. Reuters meldt dat de vraag naar elektrische occasions in heel Europa door het dak gaat.

Op mobile.de – jullie allen welbekend - zijn de zoekopdrachten naar EV’s bijvoorbeeld gestegen van 12% naar 36% binnen een maand. Ook in andere landen, zoals Frankrijk, Noorwegen en Zweden, is er opeens heel veel interesse voor elektrische occasions.

En hoe zit het in Nederland? Dat wordt niet vermeld in het verhaal van Reuters. Daarom hebben we de vraag neergelegd bij Marktplaats. Zij kunnen helaas geen concrete cijfers delen, maar bevestigen wel dat er meer gezocht wordt naar elektrische auto’s. En oh ja, ze laten weten dat er ook meer gezocht wordt naar elektrische kachels. Weten we dat ook weer.

Snelle stijging

Aan de ene kant is het volkomen logisch dat mensen naar een EV gaan kijken, aan de andere kant vind deze stijging wel heel snel plaats. De oorlog in Iran is nog maar een maand gelden begonnen (op de dag precies). Maar kennelijk geloven mensen Trump niet op zijn blauwe ogen als hij zegt dat de oorlog snel is afgelopen. Heel gek. Overigens wel ironisch dat uitgerekend Trump ervoor zorgt dat mensen nu een EV gaan kopen.

Enfin, er is natuurlijk een groep mensen die sowieso al een elektrische auto aan het overwegen was. De brandstofprijzen die door het dak gaan kunnen dan het laatste zetje zijn. Sta jij ook al op het punt om een tweedehands EV aan te schaffen? Of wacht je nog even tot de benzine €3 per liter kost? Laat het weten in de comments.

Bron: Reuters

Foto: Tesla Model 3 RWD op Marktplaats