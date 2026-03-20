Vrachtauto's in slakkengang over de snelweg

Vrachtauto's rijden met een slakkengang over de snelweg, want de diesel is te duur.

Ja we kunnen het niet genoeg benadrukken, de brandstofprijzen rijzen de pan uit! Benzine is schreeuwend duur en diesel is onbetaalbaar. Je zal maar een transportbedrijf hebben... Gelukkig is daar branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) met goedbedoelde adviezen voor de chauffeurs die met de vlam in de pijp over de Zeelandbrug rijden.

Dus als je de komende tijd over de snelwegen scheurt in je met je eigen zonnepanelen opgeladen elektrische auto, dan kan het zomaar zijn dat je in de ankers moet omdat de ene vrachtwagenchauffeur die nog in België heeft getankt met 80 kilometer per uur een andere collega die nog maar 70 kilometer per uur rijdt aan het inhalen is. Want dat is één van die adviezen. Rij gewoon langzamer.

Chauffeurs passen snelheid aan

TLN komt trouwens niet zomaar met deze opmerking. Paul Poppink, manager beleid van de branchevereniging, baseert dit op eerdere crises. Toen 'Putain' buurland Oekraïne binnenviel was de diesel ook al schreeuwend duur en ook toen gingen vrachtautochauffeurs uiteindelijk langzamer rijden om brandstof te besparen.

Het Internationale Energieagentschap (IEA) pleit er al voor dat iedereen minimaal tien kilometer per uur langzamer gaat rijden, maar de vrachtauto's gaan dat gewoon uit zichzelf doen. Net als rustiger optrekken en de bandenspanning extra goed in de gaten houden. Die paar kleine maatregelen kunnen TLN -leden al op korte termijn veel goeds opleveren. De duurdere diesel kan vaak wel worden doorberekend aan de klant dankzij clausules in hun contracten, maar dat is meestal niet direct. Dus eerst moet alles worden voorgeschoten en dat kost gewoon veel pegels.

Lange termijn

Mooi voor besparen op de korte termijn natuurlijk. Alle kleine beetjes helpen. Maar de vraag is natuurlijk of de klanten van de vervoerders wel meer willen betalen. De consument zal de rekening gepresenteerd krijgen, want uiteindelijk eindigen de producten in die vrachtauto's toch ergens in een winkel. Wat de verhoogde dieselprijs op de lange termijn gaat betekenen is dus nog afwachten.

TLN hoopt uiteraard op steun van de overheid. Een accijnsverlaging zal zeker op de korte termijn verlichting bieden, maar de vraag is of tegen de tijd dat het kabinet daar aan toe is, ondernemers niet al met betalingsproblemen zitten. Vooralsnog zegt onze premier Rob Jetten nog keihard NEE op welke accijnsverlaging dan ook. Dat wordt dus gewoon kruipen over de snelweg.