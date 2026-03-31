Vreemd verhaal: Volvo investeert weer in Polestar

Ongeveer twee jaar geleden vond moederbedrijf Geely blijkbaar dat de link tussen Volvo en Polestar iets te dik was. Het schoot de kogel door de kerk: Polestar moest onafhankelijker worden en dus moest grootaandeelhouder Volvo de handen er meer en meer vanaf trekken. Hoe? Door het aandeel in Polestar van 48 procent terug te brengen naar een minimale 16 procent. Maar blijkbaar bracht dat toch niet helemaal wat verwacht werd.

Samen staan we sterker, soort van...

Volvo en Polestar laten nu namelijk weten dat ze juist dichter tegen elkaar aankruipen. Voornamelijk om de productie van de Polestar 3 in de VS te faciliteren, want die gebeurt in een Volvofabriek in Charleston, South Carolina. Dat gebeurt op een ietwat opmerkelijke manier. Volvo gaat er namelijk mee akkoord dat Polestar een uitstaande schuld van ruwweg 300 miljoen euro inlost met zo’n 270 miljoen euro aan aandelen in het merk. Na deze deal stijgt het aandeel van Volvo in Polestar naar net geen 20 procent, meldt Reuters.

Naast dat Volvo nu weer een groter aandeel in Polestar heeft, maar net niet genoeg heeft om ook daadwerkelijk zeggenschap te krijgen, is vooral voor Polestar (en Geely) aantrekkelijk. Het geeft een signaal naar buiten dat er vertrouwen is dat Polestar, dat zich langzaam maar zeker uit de benarde positie weet te krijgen, dat ook daadwerkelijk gedaan krijgt. Geely deelt nu namelijk het risico met Volvo.

Beter iets dan niets

Aan de andere kant is het op papier ook interessant voor Volvo. Hoewel de Zweden op dit moment dus zo’n 30 miljoen mislopen met de deal, is het idee erachter dat hiermee de financiële positie van Polestar verbeterd wordt, en de aandelen uiteindelijk dus 30 miljoen extra waard zullen worden. Daarnaast heeft Volvo nu iets gekregen voor een lening die anders mogelijk onbetaald bleef, gezien Polestar weinig tot geen ruimte heeft tot terugbetalen.

Maar uiteindelijk heeft het er dus vooral alle schijn van dat moederbedrijf Geely hierachter zit. De twee merken vallen immers onder het Chinese concern en met deze verschuiving van aandelen, probeert het vooral het vertrouwen van investeerders en mogelijk het grotere publiek, positief te beïnvloeden.