Vrijdagmiddag – verzin het onderschrift voor deze foto #1

Een nieuwe rubriek voor de vrijdagmiddag. We rekenen op jullie creativiteit.

De fotocredit gaat naar de CBR, die wel gewend is om met één foto een heel verhaal te vertellen. Die gedachte schoot door ons en daarom delen we deze prachtplaat met je.

Omdat we het CBR hun PR momentje verder ook gunnen nog even het begeleidende nieuws. Extra kudo’s als je deze informatie laat terugkomen in het het onderschrift.

Het CBR werkt hard aan het uitbreiden van het aantal examinatoren om de reserveringstermijnen te laten dalen. Sinds het voorjaar van 2021 zijn er al meer dan 100 nieuwe examinatoren gestart. Vanaf 10 juli 2023 geldt het volgende voor de minimale wachttijden: Zakt de kandidaat de eerste keer voor het praktijkexamen auto ? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 2 weken weer afrijden. Nu is dat nog 4 weken.

? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 2 weken weer afrijden. Nu is dat nog 4 weken. Zakt de kandidaat twee keer of vaker voor het praktijkexamen auto ? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 7 weken weer afrijden. Vanaf 1 september 2022 tot en met 30 november 2022 was dat nog 15 weken, op dit moment is het 10 weken.

? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 7 weken weer afrijden. Vanaf 1 september 2022 tot en met 30 november 2022 was dat nog 15 weken, op dit moment is het 10 weken. Gaat het om praktijkexamens auto die vanwege de verkeersveiligheid door een examinator worden afgebroken? Dan blijft de minimale wachttijd van 15 weken bestaan. Vorig jaar werden rijexamens 2.676 keer afgebroken, omdat het te gevaarlijk was voor de kandidaat zelf, de meerijdende instructeur, de examinator en het overige verkeer.

Zakt de kandidaat voor het praktijkexamen bromfiets, brommobiel, motor verkeersdeelneming of auto met aanhangwagen? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 2 weken weer afrijden. Nu is dat nog 4 weken.

