Vrouw crasht Model Y Performance tijdens proefrit, eist 10 miljoen

Een vrouw crasht zelf een Tesla Model Y tijdens een proefrit en klaagt vervolgens Tesla aan voor miljoenen. Drie keer raden in welk land dit gebeurd is…

In één keer goed: dit verhaal speelt zich af in The Land of the Free. Het incident gebeurde al in 2024. De vrouw, die op dat moment 57 was, besloot een proefritje te maken in een Tesla Model Y Performance. Ze had tot op dat moment nog nooit in een EV gereden – en waarschijnlijk ook niet in een andere snelle auto – en werd compleet overrompeld door de acceleratie van de Tesla.

Bij het groene stoplicht trapte ze het gaspedaal in en vloog de Tesla vooruit. Dit onbedoelde stoplichtsprintje eindigde in de gevel van een haarsalon. De vrouw raakte daarbij ernstig gewond. Tot overmaat van ramp vatte de Tesla vlam en moest een nabijliggend pand ontruimd worden. Er zijn ook beelden van de crash, die je hieronder kunt bekijken:

10 miljoen

Enfin, dit was twee jaar geleden. De vrouw is nu naar de rechter gestapt, om 10 miljoen dollar te eisen van Tesla. Want dat doe je als je Amerikaan bent en een ongeluk krijgt. Volgens de aanklacht sprong de Tesla naar voren met “extreme snelheid vergeleken met de kracht die op het gaspedaal werd uitgeoefend”. Tsja, welkom in een Tesla Model Y Performance.

De vrouw heeft volgens de aanklacht serieuze en permanente verwondingen opgelopen, die fysieke en mentale pijn hebben veroorzaakt en dat ook zullen blijven doen. Dat is dus de reden dat ze 10 miljoen eist. Nu willen we niks afdoen aan het leed dat de vrouw heeft geleden, maar de klachten worden in dit soort rechtszaken vaak overdreven. Dus we zijn toch geneigd het met een klein korreltje zou te nemen.

Insane Mode

Nog een klein detail: de verkopers hadden de Tesla in Insane Mode laten staan. Dat is niet zo handig als je een 57-jarige vrouw die nog nooit in een EV gereden heeft op pad stuurt met een Model Y Performance. Ook zouden ze tegen de vrouw gezegd hebben dat de auto hetzelfde werkt als een reguliere benzineauto.

Je kunt dus wel stellen dat het personeel de klant niet optimaal heeft geïnformeerd. Maar mevrouw had ook zelf wel kunnen bedenken dat een Tesla sneller van z’n plek komt dan de auto’s die ze gewend is, Insane Mode of niet. En ze had ook gewoon haar voet van het gas kunnen halen, toen de Tesla sneller bleek dan gedacht… Het is dus vrij brutaal om dan een schadeclaim van 10 miljoen in te dienen.

Via: Independent

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