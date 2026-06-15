Vrouwen willen geen elektrische auto

Elektrische auto's zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld, maar wist jij dat er verrassend weinig vrouwen in zo'n ding rijden?

Ja, is echt zo. En nu ik het zo opschrijf denk ik dat het ook echt klopt. Want als ik een vrouw in een Tesla of Audi e-Tron ofzo zie, valt het echt op. Normaal zie je altijd mannen in zo'n EV. Maar waarom dan geen dames?

Nou, de reden is eigenlijk best simpel. Veel vrouwen geven aan dat ze niet goed weten hoe zo'n EV in de praktijk werkt. Hoe zit het met laden? Hoe ver kom je echt? Wat kost het als die accu ouder wordt? Het zijn vragen waar lang niet altijd een duidelijk antwoord op komt. Ook niet voor mannen trouwens, maar vrouwen nemen dat wat zwaarder op, blijkt.

Wat ook speelt is de terminologie die de fabrikanten van elektrische auto's zoals de wereld inslingeren. kW, WLTP actieradius, torq vectoring met drie motoren en solid state bijvoorbeeld. Voor de nerd is dat prima te begrijpen, maar de meerderheid van de mensen wil vooral weten of zo'n auto handig is in het dagelijks leven. Zo makkelijk kan het zijn.

Voor automerken is dat best een probleem. Vrouwen spelen bij de aankoop van een auto vaak een grote rol, maar als die groep minder snel overstapt op elektrisch, wordt het lastig om de verkoop verder te laten groeien.

Misschien zit de oplossing niet eens in grotere accu's of nog snellere laadtechniek. Misschien moeten autofabrikanten gewoon eens wat minder praten als techbedrijven en wat meer als mensen. Geen moeilijke termen, maar gewoon aangeven of je ermee naar je moeder of de supermarkt kan rijden zonder dat hij stilvalt.

Werk aan de winkel dus, hup!

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