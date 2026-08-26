VW-baas dreigt met massaontslag maar vraagt wel om samenwerking

Een CEO die duizenden medewerkers toespreekt met de boodschap dat iedereen de schouders eronder moet zetten, krijgt normaal gesproken op z'n minst een beleefd applaus. Tenminste, dat zou je zeggen. Want toen Oliver Blume in Wolfsburg sprak over de toekomst van het bedrijf, kwamen er vooral veel boegeroep, gefluit en protestborden uit de zaal. Niet zo vreemd ook, want achter het hele verhaal over “samen de schouders eronder” schuilt een reorganisatie waarbij mogelijk tienduizenden banen verdwijnen.

“Iedereen moet samen optrekken”

Blume sprak in Wolfsburg meer dan 10.000 medewerkers toe en noemde de plannen de grootste transformatie in de hele geschiedenis van Volkswagen. Volgens de CEO is een flinke reorganisatie noodzakelijk om het bedrijf weer mee te laten spelen.

Volkswagen heeft dan ook zat problemen op zijn bord. Chinese fabrikanten rukken massaal op in Europa, de verkopen in China vallen tegen en Amerikaanse importtarieven maken het hele feestje er ook niet gezelliger op. Daar komt nog een probleem bij dat Volkswagen al langer achtervolgt: het bedrijf heeft in Europa simpelweg te veel productiecapaciteit.

Volgens Blume liggen de kosten van Volkswagen bovendien ongeveer 30 procent hoger dan die van vergelijkbare bedrijven. En dat betekent natuurlijk dat er ergens iets moet gaan veranderen. En bij een autofabrikant betekent dat meestal niet dat iedereen een leuke bonus krijgt.

Tijdens de bijeenkomst werd meneer Blume daarom getrakteerd op een flinke portie gefluit en boegeroep. Medewerkers hielden protestborden omhoog met teksten als: “Onze banen zijn geen balanscorrecties.” Dat lijkt ons volgens mij Duits voor: we zijn het hier niet helemaal mee eens, Oliver.

50.000 banen blijft boven de markt hangen

Het flinke aantal van ongeveer 50.000 banen is volgens Blume trouwens geen vastgesteld ontslagdoel ofzo. Het is meer een theoretische berekening van hoeveel personeel Volkswagen zou moeten laten gaan om het kostenniveau van concurrenten een beetje te kunnen benaderen. Dat maakt het getal natuurlijk allesbehalve geruststellend.

Volgens aanwezigen zou ongeveer de helft van dat theoretische aantal in Duitsland kunnen vallen en de andere helft internationaal, verspreid over zo'n 170 bedrijven binnen de groep. Volkswagen wil gedwongen ontslagen zoveel mogelijk voorkomen dus kijken ze ook naar vervroegd pensioen, vrijwillige vertrekregelingen, natuurlijk verloop en een terughoudend aannamebeleid.

Dat klinkt natuurlijk een stuk vriendelijker dan “we gaan 50.000 mensen eruit gooien”, maar voor degene die straks geen Volkswagen-pasje meer heeft, maakt de formulering denk ik niet zo veel verschil.

Ook fabrieken zitten in de problemen

Het gaat trouwens niet alleen om banen. Verschillende Duitse productielocaties hebben ook een onzekere toekomst. In Osnabrück zou de autoproductie mogelijk al volgend jaar eindigen. Voor Emden, Zwickau, Neckarsulm en Hannover zijn er volgens de huidige plannen vanaf 2030 geen productieplannen.

Blume benadrukt extra dat fabrieksluitingen echt de laatste en duurste optie zijn. Volkswagen kijkt daarom zelfs naar alternatieven om locaties open te houden. Zo zou een deel van de productie kunnen verschuiven naar bijvoorbeeld defensiegerelateerde activiteiten. Ook zouden elektrische modellen die wel in China worden verkocht, maar nog niet in Europa, mogelijk in Duitse fabrieken kunnen worden gebouwd.

De ondernemingsraad is ondertussen bepaald niet gerustgesteld. Daniela Cavallo zegt dat het vertrouwen in de directie, en daarmee bedoelt ze specifiek in Blume, flink beschadigd is. Volgens haar ontbreekt het aan duidelijkheid over waar Volkswagen precies naartoe wil.

En Blume is nog lang niet klaar met zijn rondje. Hij moet de komende dagen nog langs acht andere ondernemingsraden, waaronder die in Emden, Zwickau, Salzgitter en Hannover. Dat worden vermoedelijk acht bijeenkomsten waarin hij nog vaker mag uitleggen waarom iedereen vooral rustig moet blijven en vooral samen de schouders eronder moet zetten.

Via: The Guardian

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