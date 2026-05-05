VW heeft een probleem en dat heet CO₂

Auto’s bouwen was ooit leuk en simpel: je maakt iets dat mensen willen kopen en probeert daar geld aan te verdienen. Tegenwoordig komt er nog een extra spelletje bij kijken. Eentje met regels, heel veel regels. En uitstoot en boetes. En daar heeft Volkswagen het nu best lastig mee.

Boete of verlies: kies maar

De Volkswagen Group zit midden in een klassiek modern autobedrijf-dilemma. Aan de ene kant moet de Duitse autobouwer genoeg stekkerauto's verkopen om aan de Europese CO₂-regels te voldoen, maar aan de andere kant verdienen ze nog altijd meer aan benzine en dieselauto’s. Het probleem? Die twee gaan dus blijkbaar niet zo lekker samen.

Volgens financieel topman Arno Antlitz komt het neer op een vrij pijnlijke keuze: verlies draaien op EV’s, of een boete betalen omdat je te veel uitstoot. Een soort “kies je eigen financiële dilemma”. En dat kan helaas flink oplopen. Volkswagen verwacht dat het tussen 2025 en 2027 tot zo’n 1,5 miljard euro aan boetes moet aftikken als de huidige koers wordt doorgezet. Auw.

Elektrisch groeit wel, maar nog niet genoeg

Je zou denken: verkoop gewoon meer elektrische auto’s en klaar. Maar zo simpel is het dus niet. EV’s zijn nog altijd minder winstgevend dan traditionele auto’s. Ondanks dat ongeveer één op de vijf nieuwe auto’s in Europa inmiddels elektrisch is, moet Volkswagen er volgens eigen zeggen méér verkopen dan waar de markt eigenlijk om vraagt. Gewoon om die uitstootcijfers omlaag te krijgen. Dat voelt een beetje alsof je verplicht extra broccoli moet eten terwijl je eigenlijk zin hebt in een Big Mac. Of zoiets.

Goed, ondertussen groeit de vraag wel zeker hoor. De EV-verkoop van Volkswagen steeg met ruim 11 procent in het eerste kwartaal. Maar dat is dus nog steeds niet genoeg om onder de emissiegrens te blijven. De oplossing moet uiteindelijk komen van nieuwe technologie. Volkswagen werkt aan een nieuwe generatie elektrische platforms die tegen het einde van het decennium moeten zorgen voor betere marges. Denk aan auto’s die bijna net zo winstgevend zijn als benzinemodellen.

Tot die tijd blijft het lastig. Meer EV’s verkopen betekent minder winst. Minder EV’s verkopen betekent een hogere boete. Leuker kunnen ze het helaas niet maken.

Via: Motor1