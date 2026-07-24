De VW ID. Buzz had eigenlijk een verbrandingsmotor kunnen hebben

De Volkswagen ID. Buzz staat op het MEB-platform en is enkel als volledig elektrische auto uitgebracht. Zowel de personenauto, als de bedrijfswagen. Maar wat als..

Het plan was niet om de ID. Buzz ineens om te bouwen tot een ouderwetse benzinebus, maar eerder om een range extender toe te voegen. Daar heeft Volkswagen volgens GoAuto serieus naar gekeken. Denk aan een kleine verbrandingsmotor die als generator fungeert om de batterij bij te laden, een beetje zoals BMW dat ooit deed met de i3 REx.

Een volwaardige verbrandingsmotor had ook wel leuk geweest. In elk geval historisch verantwoord. Een Porsche boxermotor, iemand? Maar dat is er nooit van gekomen. Het MEB-platform van Volkswagen is ontwikkeld met volledig elektrisch in het achterhoofd. Opeens ruimte maken voor een volwaardige verbrandingsmotor is er niet zomaar bij, niet zonder serieuze aanpassingen. Volgens Stefan Mecha, CEO van Volkswagen Commercial Vehicles, lag het idee van een range extender daadwerkelijk op tafel. Maar zelfs dat ging niet passen.

ID. Buzz blijft dus gewoon elektrisch

Dat betekent dat de ID. Buzz gewoon blijft wat hij is: een volledig elektrische bus. Dat is jammer. In Europa doet de Buzz het redelijk, maar in de Verenigde Staten blijft het succes achter. Met een verbrandingsmotor had er mogelijk meer succes in de Buzz kunnen zitten. In 2025 verkocht Volkswagen wereldwijd zo’n 60.700 exemplaren. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder, maar slechts een fractie daarvan ging naar Noord-Amerika.

Voor modeljaar 2026 slaat Volkswagen de Buzz daar zelfs helemaal over om eerst bestaande voorraad weg te werken. Pas in 2027 keert hij terug, met wat kleine updates en een nieuwe, meer campinggerichte uitvoering.

Eén platform voor alles

Ondertussen kijkt Volkswagen verder dan alleen de ID. Buzz. Achter de schermen werkt het merk aan een flinke reorganisatie van zijn bedrijfswagenplatforms. Want op dit moment is het een wirwar van techniek.

De Caddy en Multivan draaien op MQB, de ID. Buzz op MEB, de Transporter deelt zijn basis met de Ford Transit Custom en de Crafter heeft weer een eigen platform. Duur, complex en inefficiënt.

De oplossing komt er in vorm van een nieuw“Space”-platform dat meerdere aandrijflijnen aankan. Elektrisch, hybride en misschien zelfs meer. Daarmee wil Volkswagen de kosten drukken en sneller kunnen schakelen.



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