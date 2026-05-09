Waarom de Volkswagen ID. Polo zo weinig vermogen heeft

Met de komst van de nieuwe ID. Polo begint Volkswagen aan een nieuw hoofdstuk. Een Neue Klasse zou je kunnen zeggen. Met deze compacte EV doet VW het ook helemaal anders. Terwijl andere elektrische auto's elkaar proberen te overtreffen met honderden pk's gaat de Polo voor een bescheiden vermogen. En dat is heel slim.

Wij doken in de techniek van de Volkswagen ID. Polo en stuiten op de zogenaamde APP290-aandrijflijn (die ook in de ID. Cross komt te liggen). Dit is het hart van de elektrische Polo en tevens dè reden dat de hatchback een voortreffelijke stadsauto wordt. Laten we die krachtbron eens ontleden.

APP290 dus. APP staat voor Achsparalleler Pulswechselrichter, of axiale positie pulsomvormer in het Nederlands. Klinkt moeilijk, maar het houdt gewoon in dat de elektromotor en de versnellingsbak parallel aan elkaar liggen op de aangedreven as. Bij de ID. Polo is dat de vooras. 290, da’s simpeler, dat staat voor het maximale koppel in Newtonmeter.

In de instap-Polo levert het motortje maar 116 pk en in de versie erboven een bescheiden 135 pk. Bovenaan vinden we nog wel een 211 pk-versie en eentje met 226 pk voor de GTI (én naar verluidt een 286 pk-motor voor de GTI Clubsport ). Maar goed, die motoren hebben dus wel allemaal 290 Nm aan trekvermogen. En daar zit de sterkste van de Polo. In de stad heb je namelijk meer aan direct koppel (trekkracht) dan aan een hoge topsnelheid.

Zo maakt Volkswagen van de ID. Polo een stadsspecialist

Duiken we nog wat verder in de techniek dan komen we twee interessante zaken tegen die allemaal helpen bij het stadse karakter van de elektrische Polo. De eerste zit hem in de koperdraden in de motor. Normaal gesproken zijn dit ronde draden die losjes gewikkeld zijn. In de ID. Polo gebruikt VW platte koperen staven die strak tegen elkaar aan liggen. Dit noem je hairpin-wikkelingen omdat de staven een haarspeldvorm krijgen. Dankzij deze techniek past er meer koper in de motor, wat de weerstand verlaagt. Resultaat? De motor wordt minder snel warm tijdens het vele optrekken in de stad, wat kostbare energie bespaart.

Speciale omvormer

Een ander slim trucje zit in de omvormer. Dit is het brein dat de stroom van de accu naar de motor regelt. Zie het als een kraan die heel precies en zonder te lekken water kan doseren. Doorgaans is deze omvormer gemaakt van een materiaal genaamd silicium (Si). Op zich prima, maar met deze omvormers verlies je veel energie in de vorm van hitte wanneer ze stroom omzetten, vooral bij het constant versnellen en vertragen in de stad. De omvormer van de ID. Polo is dan weer gemaakt van siliciumcarbide (SiC). Dat mag je vergeten, maar wat je er wel van moet weten, is dat ie veel efficiënter en minder snel warm wordt. Dat betekent veel minder verliezen bij het omvormen en daardoor een hogere actieradius. Daarnaast kan de SiC-omvormer sneller schakelen tussen hoge en lage belasting.

Wanneer je rustig rijdt in een woonwijk schakelt de omvormer op een manier die de zogenaamde "ijzerverliezen" in de motor minimaliseert. Dit is vergelijkbaar met een fietser die precies de juiste versnelling kiest om niet onnodig moe te worden; de elektronica zorgt ervoor dat de magnetische velden in de motor exact groot genoeg zijn voor de gevraagde snelheid, en geen grammetje meer.

Remmen = winst

In een drukke stad sta je vaker stil dan je lief is. Daarom speelt ook recupereren (energie terugwinnen bij het remmen) een belangrijke rol bij de ID. Polo. Zodra je het stroompedaal loslaat, verandert de motor in een dynamo. De APP290-unit is zo afgesteld dat hij bijna tot aan stilstand energie kan terugwinnen. Je laadt je accu dus een klein beetje op terwijl je afremt.

En dan zijn dit nog maar de technische details waarop VW de Polo heeft ingezoomd op stadsverkeer. Wat je hierdoor inlevert wanneer je met de elektrische Polo over de Autobahn wil beuken, testen we graag eens uit wanneer we de auto in ons bezit hebben. Maar voor nu heb jij een goed verhaal aan de bar over het Polootje.