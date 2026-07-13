Huh? Ineens hoeft VW geen fabrieken meer te sluiten om te overleven

Even leek het erop dat Volkswagen op sterven na dood was. Om te overleven moest mogelijk een groot deel van de fabrieken in Duitsland dicht, wordt er 100.000 man op straat gezet en blijft nog maar de helft van het productportfolio over. Maar als we CEO Oliver Blume van VW mogen geloven, dan waren die plannen ietwat met de botte bijl ingezet.

Slimmer zijn

Blume beweert nu dat er 'slimmere oplossingen' zijn om geld te besparen dan simpelweg het sluiten van fabrieken. Sterker nog, het concern is er al mee bezig en boekt er al resultaten mee. Vorig jaar zou er namelijk een vijfde van de kosten bespaard zijn over alle Duitse faciliteiten. Volgens Blume is dat "goede vooruitgang".

Maar er moet zeker nog meer gesneden worden. Het plan om de helft van de modellen te schrappen blijft daarom vooralsnog overeind. "Onze producten blijven onverminderd populair en dat is waarom we in de kosten moeten blijven snijden", legt Blume uit. "We richten ons op het verhogen van de verkoopcijfers per model. Dat is ook waarom we het aanbod systematisch aan het stroomlijnen zijn."

Was te verwachten

Dat Blume met het relatief goede nieuws komt is allerminst verrassend. Nadat de topman aankondigde dat het water bij VW aan de lippen staat en er drastische maatregelen getroffen moesten worden, daalde het vertrouwen in Blume drastisch bij het bestuur en de bonden. Ook de eerste versie van de plannen werd door een overgrote meerderheid van het bestuur (12 van de 19) afgekeurd. Om daar iets van terug te winnen moest hij natuurlijk wel met iets over de brug komen.

Daarnaast is het niet ongebruikelijk om slecht nieuws aan te dikken om zowel het bestuur als de bonden als het ware voor te bereiden op wat er echt nodig is. Met andere woorden: door eerst te verkondigen dat VW op omvallen staat, er fabrieken moeten sluiten en er 100.000 man weg moet, zijn alle belanghebbenden eerder geneigd om uiteindelijk toch akkoord te gaan met een minder groot flink massaontslag en het niet sluiten van fabrieken. Iets wat waarschijnlijk vanaf het begin al het doel was.

Ondertussen is wel duidelijk dat het concern uit Wolfsburg er slecht voor staat. Of er nog iets met het idee gedaan wordt om productie uit China naar Duitsland te halen, is helaas niet duidelijk.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover