VW verkort de laadtijden van jouw EV zonder dat je er iets voor hoeft te doen

Volkswagen heeft een manier gevonden om de laadtijden te verkleinen van bestaande elektrische auto’s zonder de EV’s langs de dealer te sturen. Het geheime wapen: warmte.

De truc van Volkswagen is niet nieuw. Het bedrijf brengt met de software-update 3.9.1 de functie batterijpreconditionering naar bestaande auto’s. Dit zijn specifiek de Volkswagen ID.3 (bouwjaar tot 2024), ID.4 en ID.5 (bouwjaar tot oktober 2023) en Skoda Enyaq iV (bouwjaar tot 2024). De update is helemaal gratis en komt via de lucht, dus je hoeft er niet voor langs de monteur.

Wat is preconditioneren?

Bij preconditionering wordt het accupakket opgewarmd als voorbereiding op een snellaadsessie. Een accu presteert namelijk het best in deze 'comfortzone'. Is de batterij te koud, dan verplaatsen de lithium-ionen zich traag en kan snel laden de cellen beschadigen. Het batterijbeheersysteem (BMS) grijpt dan in en vertraagt het laden. Daarom hebben autofabrikanten bedacht dat je tijdens het rijden richting de laadpaal, de batterij kunt voorbereiden met warmte. Bij een ideale bedrijfstemperatuur (meestal tussen de 20 en 45 graden Celsius) kan de auto bij aankomst meteen de maximale laadsnelheid aan. Zeker nu in de winter komt preconditionering dus goed van pas.

Hoe gebruik ik preconditionering in mijn VW/Skoda?

Na het installeren van de nieuwste software-update krijgen eigenaren van een ID.-model of Enyaq de beschikking over een vernieuwd beeld op het middenscherm. Zodra je een snellaadpaal selecteert als tussenstop of eindbestemming in het ingebouwde navigatiesysteem, berekent de auto zelf wanneer het opwarmproces moet starten om met de optimale accutemperatuur aan te komen.

Gebruik je Maps, Waze of een andere app anders dan het navigatiesysteem van Volkswagen of Skoda zelf? Dan moet je zelf de cyclus beginnen door in de instellingen op een knop te drukken. Let op: alleen als de accu onder de 20 graden Celsius is kun je de functie gebruiken. De eerste Volkswagens en Skoda’s krijgen de update vanaf de tweede helft van november.

Zoveel sneller kun je laden na preconditionering

Als je met een ijskoude accu aankomt bij een 175 kW of 300 kW snellader, knijpt het systeem het laadvermogen in het begin af naar slechts 40 tot 50 kW. In plaats van 40 tot 45 minuten aan de paal te staan, ben je met een perfect geconditioneerde accu vaak al in 18 tot 25 minuten weer onderweg (afhankelijk van het type auto). Je kunt dus al snel een 10 tot 20 minuten winnen dankzij preconditionering bij een volledige laadsessie. Lekker gebruik van maken dus.

Bron: InsideEV's

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