VW wil Chinese modellen in Duitsland gaan bouwen - met onverwachte gevolgen

Toen CEO Oliver Blume van Volkswagen aankondigde dat zijn bedrijf het nogal zwaar had en er meerdere fabrieken gesloten moesten en 100.000 man zonder werk zou komen te zitten, kwam Duitsland met de oplossing: stop met auto's bouwen in China en haal die productie naar Duitsland. Het op het eerste gezicht veel te simpele idee wordt nu toch echt overwogen door de top van VW. Maar dat heeft mogelijk meer gevolgen dan wij Europeanen zouden willen.

Afgelopen weekend maakte Blume al duidelijk dat de nood niet zo hoog is als hij eerst liet doorschemeren. Mogelijk is het sluiten van fabrieken niet langer meer nodig, aangezien er aan slimmere plannen gewerkt wordt. Ook zou er al zoveel bezuinigd zijn over de afgelopen maanden, dat het ingrijpen niet meer met de botte bijl hoeft.

Volgens anonieme bronnen die betrokken zijn bij het smeden van de toekomstplannen van het Duitse concern liggen er nu drie richtingen op tafel. Één daarvan is, hoe onwaarschijnlijk ook, het naar Duitsland halen van de productie in China. En dan zou het specifiek gaan om auto's die voor China zijn bedoeld, ook de vierwielers die VW met partner XPeng heeft ontwikkeld.

XPeng uit Duitsland

De eerste optie die besproken zou zijn, is de makkelijkste: het bouwen van XPengs in Duitsland. Door de productie van de G6, G9 en P7+ in Duitsland uit te laten voeren, hoeven wordt de productiecapaciteit van fabrieken beter benut en kunnen banen behouden worden. XPeng omzeilt daarmee voor de rest geen importheffingen, want het laat alle modellen die het in Europa verkoopt assembleren bij het Oostenrijkse Magna Steyr.

Volgens de insiders heeft dit idee tot dusver de minste tractie gevonden bij het bestuur, simpelweg omdat er maar weinig strategisch voordeel aan zit voor beide partijen.

Chinese modellen voor Europese markt

De tweede optie zou zijn om daadwerkelijk de productie van eigen Chinese modellen in Duitsland te laten plaatsvinden. Maar dat betekent niet per se dat deze auto's ook hun weg zouden vinden naar China. In plaats daarvan zou VW kijken naar het mogelijk vervangen van Europese modellen door de Chinese varianten. Denk bijvoorbeeld aan het gat dat de niet meer in productie zijnde Touareg dat opgevuld wordt door de VW ID Era 9X.

Nadeel aan dit plan is dat de Chinese auto's niet zomaar het Europese asfalt op mogen. Ze zouden een groot aantal aanpassingen moeten krijgen om door de keuring te komen. Daarnaast vraagt deze optie een aanzienlijke investering voor het ombouwen van fabrieken en productielijnen. Maar daartegenover staat wel dat VW gelooft dat deze strategie een aanvulling zou kunnen zijn op het uitdunnende aanbod.

Alles op een Chinees platform

Het derde en meest geliefde idee is dat VW het voor China ontwikkelde 'China Scalable Platform' (CSP) ook in Europa gaat gebruiken. Het platform moet in China al betekenen dat VW minder afhankelijk zal worden van productiepartners als XPeng, SAIC en FAW, en zou in Europa ook kunnen leiden tot een gunstiger kostenplaatje. Dit idee zou daarnaast ook de ontwikkeling van auto's en het platform zelf meer naar Duitsland kunnen trekken.

Maar dat laatste plan is een complete aanpassing van de Europese strategie. Daarvoor bouwde VW in samenwerking met het Amerikaanse Rivian aan een compleet nieuwe technische basis. Het invoeren van CSP zou betekenen dat dit compleet overbodig wordt.

Tegelijk zou dit derde plan de bonden wel tevreden houden, aangezien deze al jaren klagen dat de ontwikkeling van alle auto's die VW produceert in Wolfsburg moet gebeuren.

Productie blijft overal?

Opmerkelijk aan alle plannen is dat er nergens wordt gesproken over verplaatsen van productie uit andere landen naar Duitsland, maar dat er enkel wordt gekeken naar stroomlijning van productie, of zelfs het overnemen van productie van partners. Wellicht wordt dit als vierde optie ook nog besproken. Op dit moment gaat het immers nog om ruwe plannen en zijn er nog geen concrete voorstellen besproken.

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