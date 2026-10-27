Blijf weg uit Amsterdam: parkeren wordt NOG duurder!

Bezondig je je aan het hebben van een auto én woon je in de hoofdstad? Dan mag je je portemonnee nog verder opentrekken in 2027.

Gisteren heeft de Gemeente Amsterdam de tarieven voor parkeervergunningen in 2027 bekendgemaakt. In vrijwel alle buurten in de stad gaan de inwoners meer betalen om de auto weg te mogen zetten.

Waarom wordt parkeren nog duurder in Amsterdam?

Je zou zeggen dat de gigantische parkeerkosten voor inwoners en bezoekers van onze hoofdstad al genoeg betalen voor het bezet houden van een parkeerplaats. Maar nee hoor: de gemeente kan nog wel wat geld gebruiken uit automobilisten. De gemeente schrijft dat het “minder geld te besteden heeft, terwijl de kosten stijgen. Daarom vragen we mensen met een auto om meer te betalen voor parkeren.’’ De stijgingen moeten de stad ruim 26 miljoen euro extra opleveren. Goedemorgen! Een andere reden die de gemeente geeft is meer ruimte voor “groen, voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer’’.

Tarieven per stadsdeel

Met name bewoners van stadsdeel Centrum (zoals Centrum-West, Nieuwmarkt/Lastage en de Weesperbuurt) zijn het haasje. Daar komt er per maand 15 euro bij. Da’s 180 euro op jaarbasis. Een bewonersvergunning in de binnenstad stijgt daardoor van 677 euro naar een duizelingwekkende 857 euro per jaar. Heb je het aangedurfd om binnen het Centrum twee auto’s voor de deur te zetten? Een tweede parkeervergunning in de binnenstad loopt op naar een schrikbarende 1.075 euro per halfjaar (oftewel 2.150 euro per jaar).

Ook buiten het centrum wordt parkeren duurder voor Amsterdammers. In het grootste deel van West, Oost en Zuid stijgt de vergunning met 37,5 procent naar 550 euro per jaar. In wijken als Buitenveldert en De Kolenkit verdubbelt de prijs zelfs van 120 euro naar 240 euro per jaar. In Noord, Zuidoost en delen van Nieuw-West geldt in 2027 alleen de jaarlijkse inflatie-indexatie waardoor de tarieven maar met 3,57 procent omhoog gaan. Pas in 2029 volgen daar de grotere tariefstijgingen.

Voor inwoners van Buitenveldert, De Kolenkit en Slotervaart wordt ie helemaal mooi. Zij betaalden een tientje per maand voor de vergunning. Dat valt nog mee. Daarom mag hier de prijs wel het meest stijgen ten opzichte van dit jaar vindt de gemeente. Amsterdammers die hier een parkeervergunning willen, betalen volgend jaar 240 euro, oftewel een verdubbeling van wat ze dit jaar betalen.

Stadsdeel Tarief 2026 (p.j.) Tarief 2027 (p.j.) Stijging p.m. Stijging p.j. Stijging Centrum

(Centrum-West, Nieuwmarkt/Lastage, Weesperbuurt/Plantage e.o.) € 677,40 € 857,00 + € 15,00 + € 179,60 +26,5% Grootste deel van West, Oost & Zuid

(inclusief de Oostelijke Eilanden) € 400,00 € 550,00 + € 12,50 + € 150,00 +37,5% Aangewezen overige wijken West / Zuid / Oost € 400,00 € 520,00 + € 10,00 + € 120,00 +30,0% Buitenveldert, De Kolenkit & Slotervaart € 120,00 € 240,00 + € 10,00 + € 120,00 +100,0% Noord, Zuidoost & grootste deel Nieuw-West (Nieuwe zones) Alleen indexatie (+3,57%) - - + 3,57%

Ook bezoekers zijn de sjaak

Naast het melken van de eigen bewoners maakt de gemeente het ook voor visite een stuk onaantrekkelijker om met de auto te komen. De korting die bewoners aan hun bezoek kunnen geven op het reguliere parkeertarief wordt teruggeschroefd van 65 procent naar 40 procent. Dat is als je al een plekje weet te vinden. Het idee om 10.000 straatparkeerplaatsen te schrappen, staat nog steeds overeind.

Is er dan ook nog goed nieuws? Jawel: vergunningen voor maatschappelijke beroepen (zoals zorgverleners en scholen) en voor elektrische deelauto's worden in de nieuwe regeling juist wél goedkoper gemaakt. Ook staan de parkeertarieven nog niet vast. De gemeenteraad moet dit voorstel nog goedkeuren. Ergens in december gaat de raad hierover oordelen. Als dit erdoorheen komt, denk ik dat ze net als in Rotterdam ook in Amsterdam niet zo blij zijn met het parkeerbeleid.

Foto: Porsche 992 GT3 Touring MkII gespot door kyspots

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