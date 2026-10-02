Waanzin: iemand betaalde 2,4 miljoen voor deze Ferrari 550

We kijken tegenwoordig niet meer zo snel raar op als een Ferrari veel geld opbrengt, maar vandaag moesten we toch even in onze ogen wrijven. Er is op een veiling 2,4 miljoen (!) euro betaald voor een Ferrari 550 Maranello.

Is het soms een one-off prototype? Nope, het is gewoon een doodnormale Ferrari 550, die normaal zo’n € 150.000 waard is. Het enige wat deze auto bijzonder maakt is de eerste eigenaar. Dat was een zekere basketballer genaamd Michael Jordan.

Verlengde stoelrails

Michael Jordan bestelde deze auto in 1997. Er was alleen één probleem: hij is 1,98 meter en daar zijn deze auto’s niet voor gemaakt. Op verzoek van Jordan heeft Ferrari daarom de stoelrails iets verlengd, zodat de stoel verder naar achteren kon. Ook zijn de pedalen aangepast, zodat Michael Jordan met zijn lange stelten in de auto paste. Helemaal doodnormaal is deze Ferrari 550 dus ook weer niet.











De kleur is ook bijzonder, want dit is niet Rosso Corsa. Michael Jordan koos voor Rosso Barchetta, met een tan interieur. Wat verder opvalt zijn de verchroomde wielen. Michael had niet de behoefte om anoniem rond te rijden, want er zit ook een gepersonaliseerd kenteken op, met MJ 5.

Trofee in de Ferrari

Er staat 6.400 mile op de teller, omgerekend 10.299 kilometer. Dat is niet veel, maar MJ heeft er toch nog aardig wat ritjes mee gemaakt. Hij is ook diverse keren naar het stadion komen rijden in deze auto. Zo reed hij in juni 1997 in deze Ferrari met de trofee naar huis, nadat hij voor de vijfde keer het NBA-kampioenschap had gewonnen. Nu zijn we in Nederland niet zo basketbalgek, maar in de VS is dat een van de coolste verhalen die je over je auto kunt vertellen.

Kennelijk vond iemand dat zó cool, dat hij 2,7 miljoen dollar (2,4 miljoen euro) voor deze auto over had. Daarmee overtrof de veiling echt alle verwachtingen. We schreven in augustus dat de verwachte opbrengst 600.000 tot 1,1 miljoen euro was, en dat vonden we al absurd veel. Maar uiteindelijk werd er dus het dubbele voor betaald. Gekkenhuis!

Foto’s: Joopiter

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