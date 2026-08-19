Is er wel ruimte voor het F1-team van Cadillac in de pitstraat van Zandvoort?

Sinds dit jaar hebben we voor het eerst elf teams en 22 auto's die meedoen aan de Formule 1. Een uitdaging voor Zandvoort, want het kleine circuit had al moeite om tien teams te huisvesten. Daarom kan je je wellicht afvragen: waar staat Cadillac eigenlijk?

Het circuit van Zandvoort staat nu niet bepaald bekend om zijn overschot aan ruimte. Het moest voor aanvang van de eerste Formule 1-race in 2021 uitvoerig verbouwd worden om de koningsklasse überhaupt een schappelijk onderkomen te geven. En toen reden er nog tien teams met twintig auto's. Ondertussen is het racecircus iets gegroeid, maar heeft Zandvoort nog steeds dezelfde ruimtelijke beperkingen.

Een partytent aan het einde van de pits?

Toch staat Cadillac niet in een partytent aan het einde van de toch al krappe pitstraat. In tegendeel: het nieuwe team heeft het nieuwste onderkomen. De mensen van het duinencircuit gaven namelijk in 2023 al gehoor aan klachten van verschillende Formule 1-teams dat er in de vernieuwde pitstraat niet genoeg ruimte was om fatsoenlijk aan en weg te kunnen rijden bij pitstops. Het leidde zelfs tot een moment waarop Sergio Pérez in 2022 over de slagmoersleutel van Ferrari reed na een pitstop. De pitboxen stonden dus echt te dicht op elkaar. Daarop werd besloten om de pitstraat te verlengen en extra ruimte te creëren voor de teams.

In 2024 werd het project opgeleverd. Niet alleen was de pitstraat aanzienlijk verlengd, ook was er een compleet nieuw pand met ruimte voor zes teams uit de grond gestampt. Door deze toevoeging kregen de bestaande teams wat meer ademruimte en is er nu dus ook een plek voor Cadillac, al moet daardoor de rest weer wat inschikken in vergelijking met voorgaande jaren. Zo is de ruimte in de paddock voor de circuitorganisatie wat gekrompen om ruimte te bieden aan het elfde team.

Niet alleen voor de F1

Het nieuwe gebouw is overigens niet alleen voor de Formule 1 neergezet. Buiten het raceweekend om kunnen logischerwijs andere raceklassen er ook gebruik van maken, mocht dat nodig zijn. Daarnaast is het ook zo ingedeeld dat alle verdiepingen multifunctioneel zijn. Als het pand niet in gebruik is door raceteams, is het relatief eenvoudig om te bouwen tot locatie voor andere doeleinden zoals events voor tot wel 650 personen.

Kortom, er was al ruimte in Zandvoort voor Cadillac voordat het team zijn opwachting maakte in de Formule 1.

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