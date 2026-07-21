Waarom een aftermarket-onderdeel soms precies hetzelfde is als origineel

Bij een bezoek aan de plaatselijke garage hoor je soms nog weleens. "Wilt u originele onderdelen, of een goedkoper alternatief?" Dat klinkt alsof je moet kiezen tussen topkwaliteit en een imitatie onderdeel gemaakt in een kelder vol met troep. Maar de werkelijkheid ligt echt een stuk genuanceerder. Sterker nog, de kans is groot dat beide onderdelen letterlijk uit dezelfde fabriek komen.

Hetzelfde onderdeel, ander doosje

Veel automobilisten denken dat autofabrikanten hun onderdelen zelf maken. Maaarrrr, in werkelijkheid komt zo'n 80 procent van de onderdelen van toeleveranciers als Bosch, Continental, Mahle en Schaeffler. Merken die je als je zelf een beetje sleutelt aan auto's sowieso kent.

Goed, die bedrijven leveren hun onderdelen natuurlijk niet alleen aan autofabrikanten, maar ook gewoon aan de onafhankelijke onderdelenhandel. Daardoor kan een garage een onderdeel monteren dat van precies dezelfde fabrikant komt als het exemplaar dat de dealer gebruikt.

In sommige gevallen is zo'n onderdeel zelfs op dezelfde productielijn gemaakt. Het grootste verschil zit dan niet in het onderdeel zelf, maar in de verpakking en het verkoopkanaal.

Goedkoper betekent niet automatisch slechter

Dat betekent dus niet dat je voortaan blind de goedkoopste onderdelen op AliExpress moet bestellen. De onafhankelijke onderdelenmarkt zit namelijk ook vol met waardeloze imitaties en slechte namaak. Zeker bij veiligheidskritische onderdelen, zoals remmen of stuurdelen, wil je echt niet ontdekken waarom iets zo goedkoop was.

Het verschil zit hem dus vooral in waar het onderdeel vandaan komt. Een gerenommeerde garage koopt onderdelen via officiële leveranciers en werkt met bekende merken. Dan krijg je vaak dezelfde kwaliteit als bij de dealer, maar zonder dat premium prijskaartje dat bij een autofabrikant hoort.

Dealer is niet verplicht

Nog zo'n misverstand: dat je garantie vervalt zodra je voor onderhoud naar een universele garage gaat. Binnen de Europese regels werkt dat gelukkig anders. Zolang de werkzaamheden volgens de voorschriften worden uitgevoerd, netjes worden vastgelegd en er onderdelen van de juiste kwaliteit worden gebruikt, blijft de fabrieksgarantie gewoon behouden. Je bent dus niet verplicht om voor elke onderhoudsbeurt terug te keren naar de dealer.

Dat is goed nieuws voor je portemonnee. Want uiteindelijk draait het niet om het logo op de verpakking, maar om de kwaliteit van het onderdeel én de monteur die het monteert. Soms betaal je namelijk vooral voor een bekend embleem, terwijl de inhoud van het doosje gewoon vertrouwd is.

Via: Autoservicepraxis



Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover