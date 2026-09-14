Amerika slaat ineens helemaal om en begint de EV te omarmen

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De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Amerika lijkt ineens toch interesse te hebben in elektrische auto’s. De hoge brandstofprijzen doen blijkbaar wat jaren aan EV-beleid niet is gelukt.

De benzinepomp doet wonderen

Volgens de nieuwste HERE-SBD EV Index zegt meer dan de helft van de Amerikaanse automobilisten dat de hoge brandstofprijzen hun interesse in een elektrische auto misschien wel een beetje hebben aangewakkerd. In totaal staat 53 procent van de ondervraagden namelijk positiever tegenover een EV dan een jaar geleden.

Dat is natuurlijk vrij opmerkelijk. Zeker omdat de Amerikaanse overheid ondertussen eigenlijk de andere kant op is gegaan. De federale EV-belastingvoordelen zijn verdwenen, geld voor laadinfrastructuur is teruggeschroefd en de regels rond uitstoot zijn versoepeld. De Amerikaanse automobilist kijkt er blijkbaar anders naar. Die zien de brandstofprijzen en denken: misschien was zo'n EV toch zo slecht nog niet.

Ook de laadpaalangst lijkt langzaam af te nemen. 47 procent vindt inmiddels dat er een redelijk aantal openbare laadpunten is, tegenover slechts 28 procent vorig jaar. Van de huidige EV-bezitters vindt zelfs 85 procent de infrastructuur voldoende.

De verkoopcijfers zijn trouwens niet ineens door het dak gegaan ofzo. Sterker nog, de Amerikaanse EV-markt is dit jaar juist gekrompen. Maar de interesse lijkt dus langzaam weer terug te komen.

En daar komt China om de hoek kijken

Dat maakt een andere ontwikkeling ineens een stuk interessanter. Donald Trump zei onlangs dat hij er geen probleem mee zou hebben als Chinese autofabrikanten fabrieken in de Verenigde Staten openen, zo blijkt uit informatie van Reuters. Voorwaarde is wel dat ze daar daadwerkelijk auto’s bouwen en Amerikaanse werknemers in dienst nemen.

Chinese auto's vanuit Mexico of Canada de grens over rijden? Daar heeft De grote boze oranje meneer dan weer wat minder trek in. Een Chinese fabriek op Amerikaanse bodem moet wel kunnen.

Maar goed, laat China nou net een heleboel elektrische auto's kunnen bouwen. Chinese merken als BYD en Chery zijn inmiddels druk bezig de wereld te veroveren en beschikken over een gigantisch aanbod aan relatief betaalbare EV's.

Dat is dus een bijzondere situatie. Washington heeft de afgelopen tijd geprobeerd de Amerikaanse EV-markt af te remmen, terwijl Amerikaanse consumenten door de dure brandstof juist weer nieuwsgieriger worden naar elektrisch rijden. En ondertussen staat Trump klaar om Chinese autofabrikanten eventueel een Amerikaanse productielijn te laten openen.

Toch mooi hoe dat gaat.

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