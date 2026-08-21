Waarom Audi wel wereldkampioen MOET worden in de Formule 1

Het Formule 1-circus is geland in Zandvoort en deze keer is ook Audi van de partij. Nadat ze actief zijn geweest in talloze takken van de autosport hebben ze nu eindelijk de stap gemaakt naar de koningsklasse. En dit doen ze niet met de ambitie om jarenlang in de achterhoede te rijden.

Als Audi een nieuwe tak van de motorsport betreedt, willen ze winnen ook. Ze willen in 2030 wereldkampioen zijn. En als het even kan nog eerder. Dat is ambitieus, maar ze moeten wel. Audi heeft namelijk een naam hoog te houden. Kijk maar even mee, in de motorsportgeschiedenis van het merk met de vier ringen.

WRC

1981-1987

Zeg je Audi, dan zeg je WRC. In 1981 namen ze voor het eerst deel aan de fameuze Group B-klasse, met de Audi Quattro. Het succes was nog niet meteen daar: in 1981 werd Audi slechts vijfde in het constructeurskampioenschap. Het jaar daarop was het wel raak en sleepte Audi deze constructeurstitel in de wacht.

Uiteindelijk heeft Audi maar twee keer de constructeurstitel gewonnen, terwijl Lancia er elf op haar naam schreef. Toch zegt deze statistiek lang niet alles: Audi is maar zeven jaar actief geweest in het WRC. In die periode hebben ze twee constructeurstitels gepakt, één rijderstitel en zijn ze nog drie keer tweede geworden. Bovendien hebben ze de rallysport gerevolutioneerd, door het concept vierwielaandrijving te introduceren. Ook hebben ze veel historische overwinningen geboekt met illustere namen als Stig Blomqvist, Walter Röhrl en Michèle Mouton. Het WRC was dus absoluut een succesverhaal.

Pikes Peak

1984-1987

Audi ging lekker in de rallysport en besloot daarom ook deel te nemen aan de ‘Race to the Clouds’, oftewel de Pikes Peak Hill Climb. Tot op dat moment was dat een Amerikaans feestje, maar Audi liet eens even zien wat de Europeanen in hun mars hadden. In 1984 won Audi nog niet overall, maar won Michèle Mouton wel in de Open Rally-klasse. Audi had de smaak te pakken en domineerde de daaropvolgende drie edities met overall overwinningen en ronderecords. Na drie jaar gedomineerd te hebben vond Audi dat ze hun punt wel gemaakt hadden en lieten ze Pikes Peak voor wat het was.

Trans-Am & IMSA

1988-1989

In 1988 had Audi wel een andere manier bedacht om quattro in de VS op de kaart te zetten: ze namen deel aan het Trans-Am kampioenschap. Dat pakte heel goed uit. De Audi 200 quattro won acht van de dertien races en pakte daarmee de titel. De Amerikanen waren hier niet blij mee en verboden het volgende seizoen vierwielaandrijving. Heel flauw. Audi stapte daarom over op de IMSA-serie. De imposante Audi 90 Quattro IMSA wist zeven overwinningen te noteren met Hans-Joachim Stück achter het stuur. Dat was echter niet genoeg: omdat de auto nog niet klaar was had Audi de races op Sebring en Daytona over moeten slaan. Daardoor was de titel buiten bereik. Desalniettemin had Audi veel indruk gemaakt: ook IMSA deed vierwielaandrijving in de ban.

DTM

1990-2020

Na de Amerikaanse avonturen besloot Audi weer te focussen op de Europese autosport, om precies te zijn de DTM. Het succes liet niet lang op zich wachten: Audi gaf de concurrentie meteen het nakijken met de V8 Quattro en pakte de overwinning in 1990. In 1991 herhaalden ze dit nog eens. In 1992 werd de krukas echter illegaal verklaard en trok Audi zich uit onvrede terug. Daarmee was deze stint in de DTM van korte duur.

Het oorspronkelijke Deutsche Tourenwagen Meisterschaft ging in ’96 ter ziele, maar in 2000 werd het nieuwe DTM op poten gezet. Audi hield zich in eerste instantie afzijdig, maar Abt zette wel een Audi TT op het startgrid. Hiermee pakten ze in 2002 verrassend de coureurstitel. Toen dacht Audi: misschien moeten we toch eens meedoen. In 2004 keerde Audi terug in de DTM en jawel hoor, ze pakten meteen de constructeurstitel en rijderstitel. In de jaren die volgden was Audi een dominante kracht in de DTM en pakten ze nog acht titels.

Le Mans & WEC

1999-2016

In 1999 begon Audi een van de meest succesvolle hoofdstukken in haar motorsportgeschiedenis: langeafstandsracerij. In 1999 kwam Audi voor het eerst in actie op Le Mans. Ze noteerden een nette derde en vierde plek, maar in 2000 was Audi pas echt ontketend. De R8 domineerde Le Mans met een eerste, tweede en derde plaats. Dit was het begin van een ware dominantie op Le Mans. In totaal heeft Audi dertien keer gewonnen. Dit deden ze ook met bijzondere prototypes: in 2006 was de Audi R10 TDI de eerste diesel die won op Le Mans en in 2011 was de R18 e-tron quattro de eerste hybride die won.

Langeafstandsracen is natuurlijk meer dan alleen Le Mans. In 2012 vond het eerste seizoen van het WEC plaats. Dat werd gewonnen door – je raadt het al – Audi. In 2013 won Audi wederom, in de jaren daarna moesten ze genoegen nemen met een tweede plaats. In 2016 hield Audi het voor gezien. Ze sloten hun legendarische stint in endurance wel af in stijl, met een één-tweetje tijdens de 6 uur van Bahrein.

Formule E

2014-2021

Toen de Formule E werd opgericht was Audi er als de kippen bij. Ze zagen dit als een uitgelezen kans om hun e-tron modellen te promoten, zoals ze vroeger quattro promootten via de autosport. Helaas spreekt Formule E een stuk minder tot de verbeelding dan de meeste andere raceklasses, maar goed. In het seizoen 2016-2017 werd Audi wereldkampioen in de Formule E. Verder was Audi niet dominant in deze tak van de sport. Van de zeven seizoenen waaraan ze deelnamen was dit de enige die ze wonnen. In 2021 trok Audi de stekker eruit. Je kunt niet altijd zes gooien, maar ook in deze klasse is Audi dus kampioen geweest.

Dakar

2022-2024

In al die decennia waarin Audi actief is geweest in de autosport hadden ze nog nooit deelgenomen aan de Dakar. Daar kwam in 2022 verandering in. Speciaal voor de Dakar Rally bouwden ze de Audi RS Q e-tron, een elektrische rallyauto. Deze heeft overigens wel een viercilinder benzinemotor als generator. Tijdens de eerste twee deelnames wist Audi alleen etappes te winnen met de RS Q e-tron, maar in 2024 flikten ze het toch weer. Toen pakten ze de overall overwinning, met Carlos Sainz (de ouwe) achter het stuur. Dit was meteen een primeur, want dit was de eerste keer dat een elektrische auto de Dakar Rally won. Toen ze hun doel hadden bereikt, besloot Audi dat het tijd was voor hun volgende motorsportavontuur: de Formule 1…

Als we het bovenstaande verhaal in ogenschouw nemen is er duidelijk een patroon zichtbaar: Audi kwam, zag en overwon. Op vrijwel iedere tak van de motorsport waaraan ze hebben deelgenomen drukten ze hun stempel. De verwachtingen voor de Formule 1 zijn dus torenhoog… Op dit moment staat Audi in de Formule 1 achtste in het kampioenschap, maar het is een kwestie van tijd voordat ze kampioen worden. Dat zijn ze aan hun stand verplicht.

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