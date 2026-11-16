Waarom Belgen bijna twee keer zoveel snelheidsboetes rijden dan Nederlanders

België heeft een stuk minder auto’s dan Nederland, maar toch is het aantal snelheidsovertredingen daar veel groter dan hier. Dankzij de Belgische minister van Binnenlandse Zaken weten we welk automerk het vaakst op de bon gaat.

Vorig jaar werden 8,4 miljoen snelheidsovertredingen geregistreerd. Dat zijn er maar liefst 23.000 per dag! Terwijl wij in Nederland ruim 3 miljoen auto’s extra hebben, werden in 2025 maar 5,5 miljoen snelheidsboetes uitgedeeld. Zijn de Belgen dan zulke aso’s achter het stuur?

Waarom er in België zoveel snelheidboetes zijn

De Belgische politie heeft één grote troef om hardrijders te pakken: de trajectcontrole. Terwijl wij in Nederland maar 31 trajectcontroles hebben (of 62 omdat we in beide richtingen controleren) zijn er in België maar liefst 1.233! Dat komt doordat de gemeenten in België sinds 2021 zelf lichte snelheidsovertredingen mogen afhandelen.

De gemeentes krijgen hier ook de inkomsten van. Vervolgens schakelden de lokale bestuurders externe partijen om de camera’s te installeren. Omdat dit voor gemeenten een investering zonder financieel risico was, schoten de controles als paddenstoelen uit de grond. Twee jaar geleden wilde een minister hier wat aan doen, maar van die plannen komt nog weinig terecht.

Dit merk rijdt de meeste snelheidsboetes in België (nee, niet BMW)

De Belgische automobilist is verknocht aan BMW. De afgelopen vijf jaar (!) was BMW het bestverkochte merk van België. Toch zijn het niet de BMW-rijders die de meeste snelheidsboetes verzamelen in België. Dat zijn namelijk Mercedes-bestuurders. Hoeveel boetes de rijders per merk kregen, weten we niet. Ook bijzonder: op plaats vijf vinden we geen Porsche of Range Rover, maar Peugeot.

Mercedes BMW Volkswagen Audi Peugeot

Foto: Brabus 750 gespot door Danny1970 via Autoblog Spots