Waarom mensen blijven terugkomen voor een Golf R

Een Golf R is op papier zelden de spannendste keuze. Er zijn snellere auto's, mooiere auto's en auto's die meer emotie oproepen. Toch heeft de snelle Volkswagen iets voor elkaar gekregen waar veel fabrikanten jaloers op zouden zijn. Volgens Volkswagen overweegt bijna 40 procent van de Golf R-kopers niet eens een alternatief. De vraag is dus niet zozeer waarom mensen een Golf R kopen, maar waarom ze er steeds weer bij terugkomen.

De Golf R of niets

Volkswagen laat in een gesprek met Autoblog.com weten dat bijna vier op de tien Golf R-kopers de showroom binnen stapt zonder ook maar één andere auto serieus te hebben overwogen. Geen Audi S3, geen BMW en geen Toyota GR Corolla. Ze willen gewoon een Golf R en de enige vraag die nog rest is welke kleur dat ding moet krijgen.

Dat is natuurlijk vrij opvallend. De huidige Golf R is namelijk allesbehalve een koopje. Met 333 pk uit de tweeliter vierpitter, vierwielaandrijving en een sprint naar 100 km/u in minder dan 4,5 seconden is het echt wel een indrukwekkend apparaat, maar het is nou niet bepaald de enige snelle auto in deze prijsklasse. Toch lijken veel petjes hun keuze al gemaakt te hebben voordat ze de showroom binnenlopen.

Overal goed in

Misschien zit dus daar wel het geheim van de Golf R. Een BMW M2 is spannender. Een Porsche Boxster biedt meer rijbeleving. Een Audi S3 voelt net wat chiquer aan. En wie op wat meer sensatie uit is, kan ook nog bij een Toyota GR Corolla of Subaru WRX terecht. Maar geen van die auto's doet alles tegelijk zoals de Golf dat doet.

De Golf R is gewoon retesnel wanneer je haast hebt, comfortabel wanneer je geen haast hebt, praktisch genoeg voor het gezin en onopvallend genoeg om niet continu de aandacht te trekken. Je kunt ermee naar een trackday rijden, een Ikea-kast ophalen en vervolgens zonder rugklachten naar Zuid-Frankrijk vertrekken. Dat klinkt allemaal niet sexy, i know, maar juist daarin schuilt de kracht van de Golf R.

Volkswagen ziet de Golf R inmiddels ook steeds meer als een model op zichzelf. Volgens het merk is de afstand tot de GTI inmiddels groter dan ooit. Dat is ergens ook best begrijpelijk. De R-lijn van de Golf was al in de R32-tijd een flink stuk verder dan de GTI door zijn dikke 3.2 liter zescilinder in combinatie met de haldex-vierwielaandrijving. Dat sausje heeft VW een beetje aangepast en vervolgens wat langer door laten pruttelen, waardoor de moderne R met zijn uitgebreide rijmodi en pittige vermogen een heel eigen karakter heeft gekregen. Hij is nergens de absolute winnaar, maar hij kan wel met iedereen samen spelen. En dat maakt hem een hele veilige, maar misschien ook wel saaie keuze.

En misschien is dat uiteindelijk precies waarom zoveel kopers niet eens meer vergelijken. Niet omdat ze denken dat de Golf R de beste auto ter wereld is, maar omdat ze denken dat het de beste auto voor hén is.

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