Waarom BMW bij de Neue Klasse doorgaat met gigagrilles

De smalle nieren van de iX3 zijn geen voorbode voor kleinere grilles.

Moet jij ook nog bijkomen van al het IAA-geweld? De onthullingen en interviews volgden elkaar in hoog tempo op. Heb je het gemist? @Wouter, @martijngizmo en @machielvdd waren met camera, microfoon en telefoon vol notities aanwezig om alles op de IAA 2025 vast te leggen. Ze namen ook nog een samenvattingspodcast op voor als je de hoogtepunten wilt meepakken.

Een van de hoofdrolspelers van de autobeurs was de nieuwe BMW iX3. Met deze auto begint het Beierse merk aan geheel nieuw hoofdstuk. De man achter de nieuwe designrichting is BMW-kunstenaar Adrian van Hooydonk. Hij krijgt in een rondetafelgesprek vragen op zich afgevuurd die allemaal gericht zijn op het bekendste BMW-onderdeel: de nieren.

Niet alleen maar kleine niertjes!

We weten het al een tijdje, maar bij de Neue Klasse gaat BMW duidelijk terug naar een ingetogen grille. Tenminste, bij de iX3. Dat komt volgens Van Hooydonk doordat er nog nooit zoveel sensoren in het front van een BMW zijn verwerkt.

Kijken we vervolgens naar de volgende Bimmer van de nieuwe generatie, dan is dat de 3 Serie die dan wel weer een brede grille heeft. Zulke verschillen in de grilles gaan we per model zien zegt Van Hooydonk. Over de dubbele nieren zegt hij: ”Het is altijd iets geweest dat onderdeel uitmaakt van onze merkidentiteit, maar is ook iets samen met de lichtvormgeving dat we gaan gebruiken om onze modellen te differentiëren.”

Klanten kopen nog steeds BMW’s met grote grilles

Goed, er komen dus ook grotere grilles, maar of ze ook zo groot gaan zijn als die van de XM is nog de vraag. BMW krijgt bakken met haat vanwege de grote nieren. Heeft de ontwerper spijt van zijn tekenrichting? ”Nee, omdat het eraan ligt waar je op de wereld bent. In sommige delen van de wereld, zoals China, is het goed. Mensen vragen nog steeds om grote grilles. In die zin is het een lastige situatie om een globaal merk te zijn.”

De kritische noten komen volgens BMW vooral van een luide minderheid die zelf geen BMW’s kopen. Van Hooydonk: ”Er was geen enkele negatieve reactie van klanten. We hebben natuurlijk wel alle negatieve reacties genoteerd, maar we zagen het nooit terug in de verkoopcijfers. Integendeel. Dus op de een of andere manier voelden we ons niet verplicht om te reageren.” Dus, als je nu nog steeds niet kunt leven met de grillevorm van de M3 en M5, dan heb je lekker pech.

Foto: BMW XM gespot door @ecnerualcars

Bron: CarExpert