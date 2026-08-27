BMW-M-baas hekelt nep-geluid in EV’s, maar vergeet BMW’s eigen nep-geluid

Terwijl merken als Porsche en Mercedes uitpakken met nep-versnellingenbakken en -V8-geluiden in elektrische auto’s, piekert BMW M er niet over om dat kunstje te kopiëren.

Dat maakt M-topman Frank van Meel klip-en-klaar duidelijk in een interview met het Duitse Motor1 . Volgens de Nederlander aan het roer van de sportdivisie uit München moet een elektrische M-auto rijden als een échte EV — en niet als een slechte imitatie van een benzineauto.

"Waarom zou je doen alsof?"

De aanleiding voor de uitspraken is de komst van de allereerste volledig elektrische BMW M3. Hoewel deze stroom-M3 ongekende prestaties zal neerzetten, weigert Van Meel om daar een nep-V8 geluidsspoor of gesimuleerde schakelervaring in te programmeren. “Een M-auto moet eerlijk zijn,’’ stelt Van Meel in het interview. “Als we een elektrische auto bouwen, dan is het een elektrische auto. We gaan geen nep-geluiden van een verbrandingsmotor over de speakers afspelen en we gaan geen virtuele versnellingsbak inbouwen die schokken simuleert om je het gevoel van een V8 te geven. Waarom zou je doen alsof?’’

BMW heeft al nep geluid

Dat BMW niet heilig is op dit gebied blijkt wel als we naar het recente verleden kijken. En eigenlijk vooral luisteren. BMW heeft al even iets dat het ASD noemt. Active Sound Design. Dit is het kunstmatig motorgeluid dat via speakers de cabine in wordt gestuurd om het geluid van de krachtbron een handje te helpen. Inderdaad, de neppe V8 van AMG in EV's gaat een stap verder, maar toch: nep-geluid is nep-geluid.

Toch is de strategie van BMW M bij de EV’s helder: als het merk overstapt op een elektrische aandrijflijn, dan moet die auto overtuigen door zijn eigen unieke eigenschappen. Denk aan individuele torque vectoring op vier wielen. Voor wie écht het geluid en de mechanische sensatie van een verbrandingsmotor en een echte versnellingsbak wil, blijft BMW voorlopig ook gewoon zescilinders op benzine bouwen.

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