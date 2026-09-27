Waarom de accu van een elektrische auto niet helemaal gebruikt wordt – bruto vs netto capaciteit

De capaciteit van een accu van een elektrische auto wordt uitgedrukt in kWh (kilowattuur). Veel fabrikanten hebben het dan over bruto capaciteit. Dat zijn is de hoeveelheid kilowattuur die de batterij in maximaal kan opslaan, ook wel de totale chemische inhoud van de batterij, het is echter NIET de hoeveelheid kWh die de auto daadwerkelijk kan gebruiken. Dat laatste getal is de netto capaciteit.

Op de Belgische Audi site gebruiken ze deze hele mooie illustratie, dus die lenen we even van ze. De buffers bieden bescherming voor de hoogspanningsbatterij tegen onbedoeld, schadelijk overladen en diep ontladen.

totale capaciteit (bruto) bruikbare capaciteit (netto) bescherming tegen overladen bescherming tegen diepontlading

Waarom gebruiken ze de dure accu niet helemaal?

Je zou denken dat autofabrikanten werkelijk iedere (k)Wh willen gebruiken om elektrische auto’s zoveel mogelijk actieradius te geven. De accu van een elektrische auto is het duurste onderdeel, dus ook daarom wil je dat zo efficiënt mogelijk gebruiken.

Het probleem is dat een accu het niet fijn vindt om helemaal te worden ontladen. Echt naar 0% is niet goed voor de celchemie en kan ervoor zorgen dat een accu permanent beschadigd. Hetzelfde geldt voor het laden naar 100%, ook dat is niet echt goed.

Fabrikanten bouwen een veiligheidsmarge in: de buffer aan de boven- en onderkant. Als een accu volledig 100% leegloopt of tot de rand toe vol raakt, slijt deze heel snel. Door de onderste en bovenste procenten te blokkeren voor normaal gebruik, blijft de accu in betere conditie en gaat deze hopelijk langer mee.

Op het dashboard toont de auto altijd de netto (bruikbare) waarde als volle 100%. Hetzelfde geldt voor de 0%, dan is de accu eigenlijk nog niet helemaal leeg. Een aantal jaren geleden hebben wij met diverse auto’s getest hoe lang je nog kan doorrijden als de teller nul aangeeft. De video met de Volkswagen ID.3, de Tesla Model 3, Hyundai Kona en de Kia Niro die we helemaal leegrijden, kan je hier kijken.

Hoeveel procent of kWh verschil is er tussen netto en bruto capaciteit

Misschien zou je verwachten dat er een universele regel is om het verschil tussen bruto en netto capaciteit uit te rekenen, maar dat is niet zo. Heel grof gezegd is het verschil vaak zo’n 5-10%. De Volvo EX60 P6 heeft een brutocapaciteit van 83,0 kWh, netto mag je 80 kWh gebruiken. De Audi Q6 e-tron heeft dezelfde brutocapaciteit, maar netto mag er maar 75,8 kWh worden gebruikt. Dat scheelt dus 4,2 kWh en theoretisch zo’n 30 km aan range. Het verwarrende is dus, dat ze beiden een 83 kWh accu hebben, maar dat vertelt maar een deel van het verhaal.

De software bepaalt hoeveel kWh je mag gebruiken en dat kan dus ook worden aangepast. Soms brengt een fabrikant nieuwe software uit, waarmee een groter deel van de bruto capaciteit toch wordt ingezet. Naarmate een fabrikant ervaring opdoet door gegevens te verzamelen van de rijdende vloot EV’s, kan het batterijbeheer worden aangepast.

Bij plug-in hybrides en oudere EV’s is de buffer vaak ook wat groter. De plug-in hybrides hebben (over het algemeen) kleinere accu’s die intensiever gebruikt worden. Om de accu’s te beschermen worden bij de PHEV’s vaak grotere buffers aangehouden, maar ook weer niet altijd.

Bij de Volkswagen Mission Efficiency haalde VW ook een truc uit met de accu. De Mission Efficiency is gebaseerd op de ID.Polo die een netto capaciteit van 52 kWh heeft. In de Mission Efficiency gebruikt Volkswagen meer van de capaciteit, namelijk 54,9 kWh. Voor een recordauto willen de Volkswagen engineers de randjes meer opzoeken.

Mag ik dan wel naar 100% laden?

Aangezien de software van de auto de batterij beschermt, zou je kunnen denken dat je dan altijd de accu van de elektrische auto tot 100% mag laden. Bij de meeste auto’s is dat echter niet zo, alleen auto’s met een ijzerfosfaat (LFP-accu kunnen probleemloos iedere dag tot 100% worden geladen.

Als je een elektrische auto langere tijd parkeert, is het echter raadzaam om de auto weg te zetten met een laadniveau tussen 30% en 80%.

Zo jij bent weer helemaal bij qua accu’s en percentages. Wat was benzine tanken dan makkelijk he? Maar ook toen was er brandstofreserve, leeg was meestal ook niet helemaal leeg. Sommige auto’s hadden dan nog minimaal 10 liter brandstof aan boord.

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