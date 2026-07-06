GTA 6 heeft misschien wel de mooiste auto's ooit

Iedereen had natuurlijk wel verwacht dat Grand Theft Auto VI er belachelijk goed uit zou zien. Ik bedoel, Rockstar levert nooit half werk. Maar de nieuwste screenshots zorgen nu voor een discussie waar niemand echt op had gerekend. Niet over de explosies, de personages of de gigantische spelwereld, maar over de auto's. Volgens veel gamers zien die er inmiddels zo goed uit dat zelfs racegames als Forza Horizon en Gran Turismo 7 zich achter de oren mogen krabben.

Meer dan een mooi laklaagje

Op internet worden de nieuwe GTA 6-screenshots inmiddels pixel voor pixel omgekeerd en onderzocht, en daarbij valt vooral op hoeveel absurd echte 3D-details Rockstar in de auto's heeft gestopt. Waar veel games carrosserienaden en kieren vooral met slimme textures opvullen, lijken de auto's in GTA 6 gewoon echt uit losse plaatdelen te bestaan. Ook onder de auto zijn de makers flink bezig geweest. De ophanging, draagarmen en andere onderdelen lijken volledig gemodelleerd in plaats van simpelweg op een vlakke textuur geplakt.

Daarnaast stapt Rockstar eindelijk volledig over op Physically Based Rendering (PBR). Dat zorgt voor veel realistischere reflecties, lak, metaal en kunststoffen dan het oudere belichtingssysteem uit GTA V. En ja, zelfs modder die langzaam opdroogt op de carrosserie wordt genoemd als detail. Dat zijn dingen waar ik persoonlijk altijd wel enthousiast van word.

Niet helemaal uit de lucht gegrepen

Goed, die PBR is natuurlijk niet de enige reden dat de game er zo goed uit ziet. Rockstar nam enkele jaren geleden namelijk Dhruva Interactive over, tegenwoordig bekend als Rockstar Games India. Dat is dus niet zomaar een studio. Voor de overname werkte Dhruva namelijk gezellig mee aan de automodellen van onder meer Forza Motorsport 7 en delen van de Forza Horizon-serie.

Dus de mensen die jarenlang digitale auto's voor racegames bouwden, werken inmiddels voor Rockstar. En dat verklaart natuurlijk niet alles, maar het maakt de indrukwekkende automodellen wel een stuk minder verrassend.





Eerst maar eens spelen

Toch is het allemaal niet alleen maar rozengeur en maneschijn, want alles wat we tot nu toe hebben gezien, komt uit officiële screenshots. Sommige spelers vermoeden dat Rockstar hiervoor een speciale fotomodus of extra hoge grafische instellingen gebruikt. Pas wanneer de eerste echte gameplaybeelden verschijnen, weten we of de auto's er tijdens het rijden net zo indrukwekkend uitzien.

Los van bovenstaande is één ding nu wel al duidelijk. Als een openwereldgame serieus wordt vergeleken met gespecialiseerde racegames puur vanwege de kwaliteit van zijn automodellen, dan heeft Rockstar blijkbaar iets heel goed gedaan.

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